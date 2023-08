Barcelona derrota al América en el Azteca; la noche se la lleva Alexia Putellas

Las blaugranas fueron locales. El estadio Azteca rompió esa costumbre de vestirse de amarillo para presenciar un duelo del América, las azulcremas sintieron lo que es jugar con una mayoría de público en su contra en su propia cancha, la afición del Barcelona Femenino se hizo sentir en el Coloso de Santa Úrsula en la derrota de la octava derrota de las Águilas ante un equipo internacional.

Esta ocasión los gritos de la grada no fueron para Katty ‘Killer’. Jocelyn Orejel no fue vitoreada como cada quince días. Sarah Lubbert fue la más aplaudida por la afición, pero no lo suficiente para conseguir darles una alegría en la red de las campeonas de la Champions League.

Más de 34 mil personas fueron testigos del primer gol de Claudia Pina al 43’ en el dos veces mundialista, mismo que fue suficiente para comenzar a sentenciar el partido a favor de las ibéricas y que para sorpresa de las locales fue gritado con suma fuerza.

Itzel González fue la más determinante en el primer tiempo, la arquera mexicana impidió que el marcador fuera más abultado en su arco, Karen Luna no se achicó ante los ataques por la banda derecha, Lubbert tuvo las dos más claras de gol para las azulcremas, dos jugadas idénticas que acabaron por desviarse del arco de Paños sólo ilusionaron a los asistentes.

Corrales respondió del lado blaugrana, con un servicio a los pies de Oshoala, quien se colocó mano a mano con González, para fortuna de la guardameta azteca su salida a tiempo terminó por desviar el disparo de la delantera nigeriana a tiro de esquina.

Un espectáculo de fuegos artificiales con los colores de la bandera mexicana marcó el medio tiempo del encuentro. Con la segunda mitad, el ingreso de Alexia Putellas dejó un ruido ensordecedor en la cancha del Azteca, la dos veces ganadora del balón de oro agradeció el gesto de la grada con una sonrisa.

Kiana Palacios tuvo la más peligrosa del cotejo, una serie de rebotes terminó con el esférico en sus botines, ‘Súper Ki’ sacó un derechazo que se impactó en el ángulo superior derecho de Paños, quien sólo observó como la fuerza del disparo terminó por sacar el balón por la banda.

Villacampa echó mano de su banca, una reestructuración de su esquema vino para el resto del complemento. Sin embargo, de poco sirvió el ingreso de Destinee Manzo, Eva González, y el debut de Miah Zuazua como azulcrema, ya que el ataque de su equipo se vino abajo. La mediocampista proveniente de las Bravas de Juárez terminó por abandonar el campo tras poco menos de 10 minutos de acción por una lesión.

Para cerrar con broche de oro, y terminar de complacer a los miles de culés en la capital mexicana, Judit Pujols se perfiló frente al arco de Itzel Velazco y sin dudarlo le metió todo el empeine al balón desde las afueras del área, su disparo bajó con agresividad para colarse en la red antes de golpear el interior del travesaño.

El silbatazo final marcó la octava derrota de las Águilas en su onceavo encuentro ante equipos internacionales y una gran ovación para las españolas, consideradas por el mundo y por la afición capitalina como uno de los mejores de la actualidad.

Publicado originalmente en ESTO