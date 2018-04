Con gol del "Conejo" Brizuela, el rebaño toma ventaja en la Concachampions

ZAPOPAN.- Emiratos Árabes se ve más cerca, pero Chivas todavía no puede hacer maletas. Un solitario brinco de Isaac Brizuela fue suficiente para vencer a los neoyorquinos. El salto es pequeño, pero puede ser letal para la serie. Chivas jugó varios minutos con un hombre de más, pero no lograron aprovecharlo. La próxima semana, en la Arena Red Bull, saldrá uno de los finalistas. El Guadalajara lleva mano.

EL PARTIDO



El Red Bull se mostró sólido. El cuadro de la MLS apostó por ser defensivo y buscar herir a los rojiblancos a través de contragolpes. Chuy Godínez fue el elemento más insistente en el área neoyorquina. El joven rojiblanco, primero con un cabezazo, y luego un tiro, estuvo cerca de abrir el marcador. Robles tuvo que entrar en acción.

La fórmula no varió mucho, PineNew York se vio bien, su estrategia les funcionó de a poco, Alex Muyl y Bradley Wright-Phillips merodearon el área tapatía. Los toros gringos ya bufaban, pero en ese momento Isaac Brizuela los contuvo. El “Conejito” aprovechó una gran jugada de Pizarro para adelantar al Rebaño.

Tras el tanto rojiblanco el juego se volvió más parejo, Chivas no dejó de insistir, pero ya no pisó el lado contrario. La batalla se ensució, Orbelín estuvo en riesgo de no seguir en el juego por una dura falta. Gael Sandoval y Carlos Salcido se levantaron a calentar, pero el “Maguito” continúo.

El juego ya no fue el mismo, el cansancio, la tensión y los golpes truncaron un partido atractivo. En ese instante el árbitro mandó a todos a descansar.

Al volver al campo, el chiverío volvió a irse al frente. El panorama se les complicó a los visitantes luego de la expulsión de Collins. Chivas jugó con un elemento más. Almeyda buscó aprovechar la situación y mandó a Sandoval al campo, el “Aris” salió.

En su afán de atacar, el Rebaño Sagrado descuidó por un momento a Cota, Bradley Wright-Phillips se quitó a Pereira, se paró frente a Rodolfo, disparó, pero su tiro salió directo a la posición del portero. El Rebaño se salvó. Luego del susto llegaron más cambios. Macías tomó el lugar de Pulido, mientras que Etienne entró por los toros.

En la recta final del cotejo los espacios volvieron a abrirse, Macías fue el más insistente en busca de incrementar la ventaja. La presión tapatía siguió. Alanís, con la cabeza, se quedó muy cerca de anotar. El chiverío quiso un tope más. Chivas empujó, insistió, pero el marcador ya no se movió. El Guadalajara sacó ventaja. Mínima, pero lo consiguió.