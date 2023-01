Estrenan documental sobre la Superliga europea y la guerra del futbol

El cineasta Jeff Zimbalist está convencido de que el futbol es mágico, por lo que se sintió preocupado cuando el deporte se dividió ante el anuncio de una Superliga en Europa, por considerar que era discriminatoria con los equipos más pequeños del continente.

Esto lo llevó a realizar una serie documental titulada Super League: The War Of Football; a lo largo de cuatro episodios, esta producción, contada a manera de thriller, da voz a periodistas especializados, así como a algunos de los actores afectados en esta polémica, incluyendo a Andreas Agnelli (Presidente del Club Juventus) y Aleksander Čeferin (Presidente de la Unión Europea de Futbol Asociación, UEFA por sus siglas en inglés).

“Hay una gran discusión por hacerse, la magia es que cualquier persona de cualquier forma de vida o en cualquier etapa puede alcanzar la cima y convertirse en el mejor del país, o de la región, el continente o del mundo. Esa es la esperanza y el sueño que ha creado emoción por generaciones”, dijo el realizador en entrevista.

“La magia del futbol es que nos puede unir política y económicamente alrededor del mundo, hay cuestiones, hay preguntas que se colocan en esta serie sobre qué clase de elecciones estratégicas para el deporte, nos permitirían capitalizar esa magia”, agregó.

La Superliga surgió en 2021, con el respaldo del Real Madrid Club de Futbol, Futbol Club Barcelona, Associazione Calcio Milan, Chelsea Football Club, Arsenal Football Club, Club Atlético de Madrid, Football Club Internazionale Milano, Juventus Football Club, Liverpool Football Club, Manchester City Football Club, Manchester United Football Club y Tottenham Hotspur Football Club.

Se trataría de un campeonato que enfrentaría a 20 equipos, incluyendo a sus doce fundadores (que entrarían de manera automática, sin importar sus resultados), así como tres claves invitados, y otros cinco que se seleccionarían por clasificación.

Debido a las críticas que se suscitaron tras su anuncio, el asunto llegó a la corte, suspendiendo así su arranque como estaba previsto y será hasta mediados de este año cuando se dé a conocer el fallo de los 15 magistrados del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

El director subrayó la importancia de dar voz a todos los involucrados en la toma de esa decisión, pues está consciente de que es una batalla polarizada, y por ende es necesario escuchar las diferentes posturas.

“Cuando esto pasó en abril del 2021 fue impresionante, esto es un atentado en las más altas oficinas de poder de la industria del deporte más grande del mundo, y se estaba desarrollando públicamente en tiempo real. Era difícil determinar quién ganaría”, dijo.

“Estaba fascinado que como periodistas y fans del futbol tuviéramos una oportunidad de ver la manera en que el mecanismo de poder funciona. Pensé cómo sería estar detrás de esas puertas cerradas, quiénes son los que toman las decisiones en ambos lados”.

El realizador externó su deseo que el formato del documental despierte la curiosidad de muchos espectadores, tanto de aquellos que siguen el futbol europeo como de quienes no conocían demasiados detalles sobre esta polémica, y llevarlos a una reflexión a partir de toda la información que se da a conocer.

“Uno de los argumentos que tiene la superliga del por qué el futbol es una casa de naipes que se va a colapsar, a menos que hagamos reformas mayúsculas es que hay estadísticas donde muestran que las audiencias jóvenes ya no ven deportes en vivo, con números no verificados, afirman que el 40 por ciento de los jóvenes no ven partidos de futbol”.

En su opinión, el debate es esencial en ambos lados de la trinchera, pues al final del día esta disciplina es una de las más importantes del mundo. “Están discutiendo que para salvar el deporte y tener un mayor enganche con los jóvenes debemos crear más oportunidades para que los equipos grandes jueguen entre sí.

“En la actual estructura de la Champions League hay súper equipos que únicamente han jugado en contra de otro súper equipo una o dos veces en toda su historia. La Champions League y la UEFA tienen otro argumento, dicen ‘mira lo emocionante que son las rondas finales, esto ya es una superliga, esto está creando entretenimiento increíble’”.

Super League: The War Of Football es un estreno de la plataforma Apple TV+.