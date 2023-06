EU se corona invicto en la Nations League de Concacaf

La selección de Estados Unidos se convirtió el bicampeón de la Liga de Naciones de la Concacaf, después de imponerse 2-0 a Canadá, en la final del evento que se realizó en el Allegiant Stadium de Las Vegas.

El cuadro de las barras y las estrellas tuvo contundencia, de la que careció el país de la hoja de maple, lo que le permitió conquistar la corona.

Your back to back Concacaf Nations League CHAMPIONS!@usmnt 🇺🇸 🏆 pic.twitter.com/C2n1e2pp83 — Concacaf Nations League (@CNationsLeague) June 19, 2023

EU se corona invicto en la Nations League

El conjunto dirigido por B. J. Callaghan ligó su sexto partido sin perder y mostró su superioridad en el área, ante un Canadá que logró fabricar algunas opciones que no concretó.

Estados Unidos estuvo cerca de abrir el marcador al minuto 7, con un disparo de Walker Zimmerman que pasó pegado al poste izquierdo.

La reacción del conjunto canadiense llegó de inmediato, con un balazo de Cyle Larin al 8’ que terminó en las manos del arquero Matt Turner.

La primera anotación fue al minuto 11 tras un certero remate de cabeza de Chris Richards a la altura del área chica, el balón botó y se le escapó a Milan Borjan.

⚽🥅 The @USMNT strikes first! 🇺🇸



Christopher Richards rises above and heads the ball into the net at the 12-minute mark! | #CNLFinals23 pic.twitter.com/8FREml9E8L — Concacaf Nations League (@CNationsLeague) June 19, 2023

El 33’ cayó el 2-0; Giovanni Reyna mandó filtrado a Folarin Balogun quien disparó por debajo de Borjan para vencer la cabaña enemiga.

Estados Unidos estuvo cerca de poner el último clavo al ataúd al 54’ con un testarazo pero el arquero canadiense desvió a saque de esquina.

Canadá nuevamente lo intentó al 66’ con un disparo de Cyle Larin que pasó por encima del marco estadounidense.

AN AMERICAN DREAM 🇺🇸@balogun is on the scoresheet in Vegas!!!!



🎥 » @CBSSportsGolazo



pic.twitter.com/4BEs8Kj97B — U.S. Men's National Soccer Team (@USMNT) June 19, 2023

Tras conquistar la Nations League, el cuerpo técnico de Estados Unidos decidió que la mayoría de los jugadores que militan en equipos europeos rompan concentración para que tomen unas vacaciones.

El seleccionado tiene contemplado encarar la Copa Oro con un cuadro plagado de futbolistas que militan en la MLS.

Mientras que Canadá anunció que mantendrá la base pero también realizará modificaciones para encarar el evento organizado por la Concacaf.

