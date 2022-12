Francia derrota a Marruecos y enfrentará a Argentina en la gran final

Francia lo prometió y cumplió desde su arribo a tierras árabes, harían hasta la imposible para llegar a la gran final y refrendar su gloria de Rusia 2018. El campeón consumó su cometido y se citará contra Argentina en el gran desenlace de Qatar 2022 al eliminar a la sorpresiva Marruecos bajo el guion del 2-0 y con ello se jugará un duelo de alarido entre Lionel Messi y Kylian Mbapeé, compañeros en el PSG, pero rivales en busca de llevar la gloria a sus respectivos colores, a sus respectivos pueblos.

Francia está de pie, cumplió a lo grande, no defraudó y está en el camino de emular a Brasil e Italia que se convirtieron en las únicas bicampeonas consecutivas en 1958-1962 y 1934-1938, respectivamente. Didier Deschamps vive un romance total con su cuadro, Mbappé está en la cima de su carrera con apenas 23 años, Griezmann fue una máquina y tuvo un juego redondo, Theo Hernandez y Randal Kolo Muani cargaron con el triunfo galo que los pone en la cita prometida, en la cita cumplida. Lusail aguarda a argentinos y franceses en lo que se espera sea una de las mejores finales de los últimos Mundiales.

Te puede interesar: ¡Messi y Argentina están en la final! Croacia no fue rival en el Lusail

Noche fresca y vertiginosa que no esperó más de la cuenta para iniciar con las emociones desde el silbatazo inicial del paisano César Ramos Palazuelos, quien hizo historia al ser el cuarto silbante mexicano al pitar un duelo de dicho calibre y junto a él Alberto Morín y Miguel Hernández también se llenaron de gloria.

Independientemente de la victoria de Francia, Marruecos dio un partidazo y se ganó el respeto del mundo entero por su espectacular juego 🔥



📸: @erikesto73https://t.co/LrprrJrCcI pic.twitter.com/etlvd0QBIV — Esto en Línea (@estoenlinea) December 14, 2022

No obstante, la verdadera emoción corrió a cargo de los franceses que inmediato encendieron la pólvora y no les importó el muro defensivo de los marroquíes de cinco hombres en el fondo. Además de llegar a la semifinal con apenas un autogol en la fase de grupos. Así que españoles y lusitanos no les pudieron anotar en eliminación directa y Francia iba a vengar a sus paisanos europeos.

Dichos argumentos sobraban, pues Theo Hernandez aprovechó la primera jugada de ataque para canjearla por anotación apenas a los cinco minutos. El defensor del Milan, con base en riñones, anidó el balón con un estilo poco ortodoxo, luego de un centro por derecha de Griezmann y los intentos de disparo de Mbappé, pero Theo se encargó de festejar ante la marabunta de marroquíes en la tribuna.

El gol caló hondo en el cuadro africano. Didier Deschamps celebraba y Regragui, a remar contracorriente. Sin embargo, Francia no le bajó a su intensidad y diez minutos después Olivier Giroud afiló su pierna derecha y el palo derecho le negó la celebración.

A Marruecos le costaba, aparecían las entradas duras e incluso daban salida a Romain Saiss por lesión e ingresaba Selim Amallah y solamente par de tiros lejanos intimidaron a Hugo Lloris. La cancha y el balón corrían a favor de los campeones del mundo, Marruecos adelantó líneas, situó a más hombres en el mediocampo en busca de presionar y frenar las llegadas de los franceses que nuevamente a Olivier Giroud se le presentó otra aproximación y su intento pasó desviado.

El duelo era de ida y vuelta, Marruecos se tiró al frente en busca del emparejamiento en los minutos finales de la primera mitad y tan cerca se quedaron del empate de no haber sido por Hugo Lloris que atajó una sobresaliente chilena de Jawad El Yamiq. La jugada y emoción merecían el empate, pero Francia dio la última palabra y así se fueron a las regaderas.

🔥 ¡MESSI VS MBAPPÉ! ¡TREMENDA FINAL DEL MUNDIAL! 🔥#FRA y #ARG estarán disputando la Final de la Copa del Mundo este domingo y tendremos un duelo de cracks https://t.co/Qht8KHDlIC pic.twitter.com/QplCYS1N9r — Esto en Línea (@estoenlinea) December 14, 2022

La parte complementaria inició frenética. Mbapeé, convertido en velocista, subía y bajaba sin miramientos, en algunas buscaba engañar al silbante con trompicadas y en otras era bajado a la mala por los africanos, quienes ahora éstos jugaron en el área gala, incluso, abusaron de centros al corazón del área, pero Varane, Kounde, Konate y Hernández le dieron lectura a sus múltiples pases para interceptar y alejar el peligro.

Francia refrescaba el ataque con el ingreso de Marcus Thuram por Giroud y nuevamente eran temibles, además de un inspirado Griezmann que era un vendaval de emociones. El tiempo avanzó y Marruecos siguió en sintonía con los centros que ninguno fructificó.

Futbol ¡Ni Cristiano ni Mbappé! La estadística que Luis Chávez dominó en Qatar 2022

La campeona no dejaba de merodear la parte baja de los africanos y Didier se dio tiempo de refrescar aún más con la entrada de Kolo Muani por Dembele y su enorme esfuerzo al frente. El cambio inmediatamente trajo dividendos, pues en la primera pelota que tocó Kolo Muani la convirtió en gol. La misma receta: Mbapeé hizo el trabajo sucio, burló y disparó, el balón le quedó a manera de servicio para el jugador del Eintracht Frankfurt y perforó a Bounou, con ello Francia se ganaba la cita para llegar a la gran final de la Copa del Mundo de Qatar 2022, en donde Lionel Messi y toda la Argentina espera a la actual campeona del mundo en su trabajo por refrendar su gloria obtenida en Rusia 2018.

Marruecos presionó en los minutos finales, Francia se colgó de los palos y nada pasó en la meta de Hugo Lloris, ni el viento mismo movió las redes y lo único que sí trajo movimiento fue el enorme festejo de los franceses una vez consumado su pase a la gran final.

Nota publicada originalmente en ESTO