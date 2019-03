Gonzalo Jara regresa a la selección chilena tras un año de ausencia

San Diego.- Gonzalo Jara regresó a la Roja tras casi un año de ausencia y lo primero que hizo fue hablar bien del Tricolor, el zaguero andino espera con ansias el cotejo frente a México, enfrentar al equipo verde le produce placer: “México es una selección muy fuerte, por su calidad de jugadores, por su forma de jugar, a mí me encanta jugar contra ellos”, confesó.

Gerardo Martino también recibió elogios del jugador chileno: “México tiene un entrenador de los mejores en el mundo, no tengo duda de su calidad, ya dirigió a Argentina, también al Barcelona, ahora está con México, tengo las mejores referencias de él”, destacó.

Gonzalo fue abierto y confesó que varias veces tuvo la oportunidad de jugar en la liga azteca: “Tuve opciones de ir a México, pero por circunstancias de la vida decidí ir a otros lugares, pero sabemos lo competitiva que es esa liga, la cantidad de compatriotas que tenemos en grandes equipos de allá”, resaltó el chileno.

El actual jugador de Estudiantes de la Plata confesó no ver con malos ojos recalar en México más adelante: “Tengo la mejor impresión de la liga mexicana, ¿y por qué no?, algún día estar allá”, consideró al respecto.

Jara se refirió a la ausencia de Eduardo Vargas, el atacante de Tigres no fue considerado por Reinaldo Rueda: “Yo creo que Eduardo tiene las mismas ganas que yo de estar siempre con la selección, pero hay un cuerpo técnico, un entrenador que toma decisiones, se tienen que respetar, a Eduardo ya le llegará su momento como a mí, no se discute su calidad de goleador ni las cosas que ha logrado con la selección, no tengo dudas de que así será, él vendrá, sólo tiene que esperar”, indicó.,