Javier Hernández invitó a todos a subirse al barco Tricolor y a creer en ellos

Ekaterimburgo.- En pleno enamoramiento con el Tricolor, Javier Hernández una vez más propone seguir con el sueño mundialista, no despertar de él y seguir “haciendo cosas chingonas” y es que “nadie daba un peso” por ellos antes de iniciar con la aventura rusa.



Hernández invitó a todos a subirse al barco Tricolor, a creer en ellos, en tener fe en que todo es posible y en no dejar de soñar. “Eso es lo más bonito, que seamos valientes a la hora de imaginarlo y llevarlo a cabo, el poder trabajar, sea en lo físico, atlético y emocionalmente que sea muy importante y bueno”.

La mentalidad en México muchas veces se polariza, pero Hernández es claro: “Tenemos la oportunidad de cambiar la mentalidad, de compartir, ayudar, como ellos nos están ayudando (la afición). Todo tenemos una linda oportunidad sea octavos, cuartos, semifinal o final esa es la mentalidad que queremos cambiar o espejear, porque tampoco somos soberbios, somos gente que está haciendo gente posible porque merecer ganar una eliminatoria y ganar un Mundial, estamos trabajando mucho, eso es lo que queremos, imaginamos en cosas chingonas”, agrega.

Previo a juego contra Suecia, México sabe que aún no está clasificado a la siguiente fase, por lo que no bajarán los brazos pese a los seis puntos sumados. “Nunca en nuestra cabeza existió el pensamiento que este grupo iba a ser fácil, y que los rivales iban a tener un significado distinto pese a las complejidades. Nos manejamos con todo el respeto, con el pensamiento en que saldrán en su mejor día. No estamos clasificados, pero nadie daba un peso porque tuviéramos seis puntos en el grupo, lo veo positivo como una oportunidad”.

Javier igualó a Luis Hernández como el máximo goleador mexicano en la historia de las Copas del Mundo, aunque sabe que de “nada serviría” sin llegar a octavos de final en la actual Copa del Mundo.