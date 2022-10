Karim Benzema y Alexia Putellas levantaron el Balón de Oro 2022

El pronóstico se cumplió en el Balón de Oro 2022. Karim Benzema y Alexia Putellas se conviriteron en los ganadores del prestigiado galardón otorgado por la revista France Football.

Andriy Shevchenko fue el encargado de entregar el Balón de Oro para Alexia Putellas, la primera jugadora en la historia que consigue un par de estos galardones desde que se instauró su entrega.

“Estoy muy feliz de volver a estar aquí, muy contenta, la verdad que hace un año, cuando conseguimos ganar el primero me propuse intentar mejorar, mejorar ese año para ponerlo al servicio del equipo y verlo recompensado de esta manera me enorgullece. Sin mis compañeras esto no sería posible”, declaró la futbolista del Barcelona.

“Es un privilegio ser su compañera, al cuerpo técnico, al entrenador, al club, al señor presidente, junta directiva, todas las personas que trabajan en el club, es un privilegio llevarlo al Barcelona”, agregó.

Al final de la noche no hubo sorpresas, Karim Benzema también cumplió con el pronóstico y obtuvo su primer Balón de Oro, y el quinto para un futbolista francés.

La gran temporada que tuvo con el Real Madrid lo hicieron el favorito a obtener el galardón, especialmente luego de su actuación en el Champions League.

Otros premios entregados en el Balón de Oro

El Trofeo Kopa al mejor jugador de la categoría Sub-21 fue entregado a Gavi, jugador del Barcelona que destacó recientemente en el esquema de Xavi Hernández, con apenas 18 años

Por otra parte, el Premio Sócrates, un galardón nuevo que se otorga a aquel deportista que tenga responsabilidad social, fue entregado a Sadio Mané, futbolista que milita en el Bayern Múnich. El otrora elemento del Liverpool se mantiene muy activo con ayuda a la sociedad de su natal Senegal.

El Trofeo Gerd Müller fue entregado para Robert Lewandowski por sus 52 goles con el Bayern Múnich durante la temporada pasada.

El mejor portero de la temporada fue de Thibaut Courtois, sin embargo, la única gran sorpresa de la noche fue el Manchester City, quien recibió el premio al mejor equipo.

