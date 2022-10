Mason Greenwood es arrestado nuevamente tras haber violado condiciones de su fianza

El delantero del Manchester United y la Selección de Inglaterra, Mason Greenwood, fue detenido este sábado en su propio hogar luego de haber violado las condiciones de fianza que le impuso la ley británica tras los cargos en su contra, luego de haber abusado de su expareja tanto física como sexualmente.

La policía del condado de Manchester emitió el siguiente comunicado:

Te puede interesar: Fanáticos en CDMX tendrán pantalla gigante para el Mundial

“La policía del Gran Manchester está al tanto de una acusación sobre un hombre de 21 años que violó las condiciones de su fianza y se realizó un arresto el sábado 15 de octubre de 2022″. Las consultas están en curso en este momento”.

Man Utd’s Mason Greenwood has been charged with “attempted rape, engaging in controlling and coercive behaviour, and assault occasioning actual bodily harm”, the Crown Prosecution Service said.



Statement here via @GD10 ⤵️ pic.twitter.com/92aiHrSal3 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 15, 2022

Recordemos que Greenwood fue arrestado originalmente a principios de este año bajo sospechas de violación y agresión a su expareja Harriet Robson, pero eso solo fue el inicio de todas las denuncias en su contra, luego de también haber sido denunciado por agresión sexual y amenazas de muerte.

Desde el 2 de febrero se encontraba en libertad bajo fianza, sin embargo, para esta fecha, el Manchester United decidió suspenderlo indefinidamente e incluso, perdió el patrocinio que recibía de Nike, además de que todos sus compañeros, tanto de club como de selección, dejaron de seguirlo en redes sociales.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

El impacto de la noticia sobre Greenwood fue tal, que Electronic Arts decidió borrarlo de todos los juegos FIFA donde aparece el jugador, incluso de sus modos offline.