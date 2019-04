Mejora la salud de Pelé, “estoy listo para jugar de nuevo”

París, Francia.- El considerado el mejor futbolista de todos los tiempos, Pelé, que tuvo que ser hospitalizado el pasado miércoles en París por una infección urinaria, anunció este viernes que se encuentra mucho mejor y que cree estar listo para volver a jugar.

"¡Muchas gracias a todos por su cariño! Los antibióticos están funcionando y los análisis están bien. ¡Me siento mucho mejor y creo que estoy listo para jugar de nuevo!", destacó en Twitter el triple campeón del mundo de futbol con Brasil.

Muito obrigado por todo o amor! Os antibióticos estão fazendo efeito e os exames estão todos ☑. Eu estou me sentindo muito melhor e acho que estou pronto para jogar de novo! — Pelé (@Pele) 5 de abril de 2019

Pelé, de 78 años, fue ingresado poco después de haber mantenido un encuentro publicitario en la capital francesa con el futbolista francés Kylian Mbappé, organizado por su patrocinador común, la marca de relojes Hublot.

La hospitalización del exfutbolista fue una medida preventiva. Hublot había previsto el acto en el otoño pasado, pero otro problema de salud de la leyenda brasileña le impidió trasladarse a la capital francesa.

Ver esta publicación en Instagram Ce soir j’ai eu la chance de passer un moment unique avec la légende vivante @pele 🇧🇷👑 Merci à @hublot pour cette merveilleuse soirée 👊🏽😄 Una publicación compartida por Kylian Mbappé (@k.mbappe) el 2 de Abr de 2019 a las 1:34 PDT

Preocupa altibajos de "O Rei"

La salud de Pelé, único jugador que ganó tres veces el Mundial (1958, 1962, 1970), ha preocupado en los últimos años.

La campaña promocional con Mbappé debió celebrarse inicialmente en el mes de noviembre, pero el acto fue anulado en su día por motivos de salud, ya que el brasileño no estaba "en disposición de viajar".

En enero de 2018 había tenido que renunciar a un viaje a Londres debido a que el viaje era "estresante" y "fatigoso".

What did I do for my 50th birthday? Played football, of course! Here's my team but can you tell me who else was in it? // O que eu fiz no meu aniversário de 50 anos? Joguei futebol, é claro! Aqui está o meu time. Você consegue me dizer quem mais estava comigo? pic.twitter.com/clX3FQqlJ8 — Pelé (@Pele) 10 de marzo de 2019

Edson Arantes do Nascimento ha aparecido públicamente en varias ocasiones en silla de ruedas o con un andador en los últimos años, debilitado por fuertes dolores en la cadera.

No pudo en su día encender el fuego olímpico en los Juegos de Río-2016. "En ese momento no tenía la condición física para participar en la apertura de los Juegos", explicó.

En noviembre de 2014, el mundo del futbol contuvo la respiración cuando el brasileño fue ingresado en cuidados intensivos debido a una infección urinaria seria que le obligó a ser sometido a diálisis.

I bought a cloning machine at the weekend. Five more of me and Pelé FC will be complete. But no one wants to play at centre-back... 😃 // Eu comprei uma máquina de clonagem. Só preciso de mais cinco para completar o Pelé FC. O problema é que ninguém quer ser zagueiro... 😃 pic.twitter.com/lKVnjR4bvB — Pelé (@Pele) 27 de febrero de 2019