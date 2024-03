Se acabó el sueño: México femenil cae ante Brasil en la semifinal de la Copa Oro W

México Femenil no pudo y terminó con el sueño continental con un goleada, producto de un carnaval de errores, tanto del equipo mexicano como de la silbante estadounidense, Mary Tori.

La expulsión temprana da Nicki Hernández sólo fue entendida por la colegiada. El VAR le dio seguridad en su decisión y ahí comenzó la declive del cuadro nacional, que con un elemento menos durante dos tercios del cronometro no pudo neutralizar el poderoso ataque de Brasil. El Tricolor regresará a México con tres goles en la red.

Adriana pounces and finds the back of the net! pic.twitter.com/fqUiEPrjQv — W Gold Cup (@GoldCup) March 7, 2024

En nerviosismo de las mexicanas en la semifinal fue notorio desde el inicio. Las cariocas se apoderaron del esférico y replegaron al cuadro de Pedro López en su medio campo. La angustia del equipo tuvo como principal víctima a Stephanny Barreras. La guardameta intentó cortar un centro de tramite y terminó por hacer el ridículo, de paso regaló el primer tanto. Adriana sólo tuvo que empujar la pelota con el arco totalmente desprotegido.

Aturdidas por el gol, el Tri apenas dio señales de vida. Sin éxito, pelearon la posesión en el medio campo, hasta que la Canarinha se decidió a hacer daño. Sin tener control de balón. Beatriz fue derribada por Hernández en las afueras del área, en una primera instancia la árbitra central ni siquiera marcó infracción. Una llamada al VAR cambió el escenario del duelo por completo. La defensa azulcrema vio la tarjeta roja y pasmada por la marcación abandonó el terreno de juego.

Los cambios de López para recomponer el esquema mermaron aún más el desempeño de sus dirigidas. Sin entender el sistema, la zaga dejó espacios y Brasil los aprovechó. Un despeje corto fue aprovechado por Antonia, ante el nulo achique del rival. La brasileña se perfiló y sacó un potente remate que fue imposible para Barreras.

Antonia with an absolute screamer 🤯 pic.twitter.com/VBTDeCUUs8 — W Gold Cup (@GoldCup) March 7, 2024

Las cosas empeoraron en el complemento, dos minutos fueron suficientes para apagar cualquier esperanza de remontada. Un gol de ‘taconcito’, que puede ser catalogado como el mejor del torneo por parte de Yasmim. Enterró el sueño mexicano de llegar a la final. Ya con la goleada encima, la Selección Mexicana consiguió sus únicos dos tiros a portería en el compromiso, aunque ninguno de ellos causó peligro. México eligió el peor momento para dar su peor exhibición dentro de la Copa Oro W

Yasmim with some jogo bonito 😍 pic.twitter.com/wtDYtwhTWR — W Gold Cup (@GoldCup) March 7, 2024

Publicado originalmente en ESTO