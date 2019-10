"No fue a propósito", revela aficionado que tocó a jugadora del Houston Dash

El aficionado quien fuera señalado por acoso tras aparecer tocando a Sofía Huerta, jugadora del Houston Dash, aseguró que su acto "no fue apropósito".

En entrevista para la radiofusora RG La Deportiva, el hombre identificado como David N, afirmó que en ningún momento lo hizo con dolo, ya que por la premura de tomar la fotografía, no se percató del sitio en donde había puesto su mano.

Incluso señaló que la futbolista tampoco reaccionó en el momento, porque después de su selfie se tomó una foto con su hija.

Ayer después del @TigresFemenil 🆚@HoustonDash, vimos a este “aficionado” siendo nefasto al

comportarse de esta manera con una jugadora, aprovechando su disposición a sacarse una foto😠

Miren la mano de este tipo sobre @schuerta😡(y no, no fue “sin querer”)

¡ESO NO SE HACE! pic.twitter.com/nCVW4i9ePq — Fut Femenil⚽️ (@futfemenilmx) October 6, 2019

"Se tomó foto con mi niña, con los demás aficionados, la policía estaba al lado. En ningún momento hizo ningún gesto, ella alzó la mano y se tomó la fotografía".

Por otro lado, el hombre declaró que tiene miedo por la integridad de su familia, principalmente de su hija pues tras lo sucedido, ésta recibido comentarios negativos e insultos por parte de los internautas.

Por último, David reveló que buscó al club para darle una explicación sobre lo sucedido pero no obtuvo respuesta por parte de Tigres.