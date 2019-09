Para Paco Palencia el Pumas y Cruz Azul si es un clásico

Es un hecho que en el futbol mexicano se abusa de la palabra “Clásico”. Hoy en día, una buena rivalidad entre dos equipos se llega a confundir e incluso se le eleva de talla. Sin embargo, hay pocos duelos que pueden considerarse como tal.

Mucho se ha preguntado a través del tiempo si el duelo entre Cruz Azul y Pumas llena los requerimientos y puede considerarse como uno de los de más alta trascendencia en nuestro país. Cada que el partido entre ambos está cerca surge el mismo cuestionamiento y las respuestas aun no son del todo claras.

Hay un hombre histórico que sabe el significado de estos cotejos porque los vivió a flor de piel y con esa gallardía que siempre lo ha caracterizado. Así como fue su romance con el gol cuando era jugador, actualmente sus palabras los respaldan. ¿Quién más? En una charla amena y exclusiva para el Diario de los Deportistas, Juan Francisco Palencia aceptó que el encuentro entre cementeros y felinos cumple todos los requisitos para ser un clásico.

“Lo más importante es que sí son diferentes, tienen un ingrediente más, es de los partidos que se habla una semana antes y una después. Hay muchos jugadores que dicen que no es un clásico, pero claro que lo es. El jugador no decide si es o no, lo decide la gente que va al estadio, y por supuesto que son muy especiales”, expresó con una sonrisa.

Para el famoso “Gatillero” hay diferentes ingredientes para que un partido sea considerado como uno de los más importantes de su Liga. La historia, el pique entre ambos bandos y una parte que consideró como trascendental fue a la afición, dos de las más grandes en el balompié azteca.

“El Clásico se va forjando a través del tiempo, cuando juegan muchas finales, cuando pasa algo peculiar, se va incrementando la rivalidad. Cuánta gente va al estadio, cuánta se lo pone a ver por televisión, la polémica que hay antes, durante y después del partido y por las aficiones, cómo lo viven. En épocas pasadas había duelos entre La Máquina y UNAM que definían títulos, que estaban en Liguillas, al haber esa intensidad se crea esa rivalidad. El Pumas contra Cruz Azul claro que sí despierta mucha intensidad”, aseveró.

No quiso entrar en polémica. Aceptó que sólo hay un Clásico de Clásicos en México como lo es el América contra Chivas.

“El Clásico Nacional es muy claro, porque no hay otro. Los Clásicos de ciudad también son importantes. Yo nunca jugué un Monterrey contra Tigres, sé que son partidos que se viven con mucha intensidad. Sí jugué un Chivas-Atlas, pude jugar Cruz Azul-Pumas. Pude disfrutar todos los clásicos. Yo no creo que haya uno mejor que otro, hay que deleitarse con todos”.