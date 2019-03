Raúl Jiménez regala playera a su más pequeño pero gran admirador

No hay mayor satisfacción que poder tener de cerca a uno de tus ídolos, pero ¿qué pasaría si además te obsequia algo? Tal y como le sucedió a Jenson, un pequeño gran aficionado al futbol cuando el jugador mexicano, Raúl Jiménez, le regaló su playera.

Había finalizado el partido contra el Cardiff y Jiménez se acercó a la zona de gradas, se quitó la playera y se la dio a su fiel seguidor de apenas 10 años.

Thanks @Wolves @Young_Wolves such a fab day! And huge thanks to @Raul_Jimenez9 for making my son’s day. #hero ⚽️⚽️🐺🐺@jenson14463722 pic.twitter.com/grUrW4FzCN — Michelle Watkins (@jensonvalentino) February 21, 2019

Y es que tal vez no sea sorpresa ver que el futbolista tenga estos detalles para la gente que lo apoya en cada juego, ya que Raúl siempre ha destacado, no sólo en el campo, sino que siempre procura agradecer a sus seguidores.

Luego de este gesto que tuvo con Jenson, la madre del niño escribió en su cuenta de Twitter “Muchas gracias. Los sueños se hacen realidad” adjuntando una fotografía de su hijo sosteniendo la playera acompañado de una sonrisa.

Thank you so so much Raul Jimenez ⚽️🐺💙🇲🇽 @Wolves @Young_Wolves @Raul_Jimenez9 Dreams do come true! 🇲🇽🐺⚽️💙 pic.twitter.com/gW6nq9RjxO — Michelle Watkins (@jensonvalentino) March 2, 2019

Sin duda para este pequeño ha sido una gran experiencia, sin embargo, la playera es el segundo objeto que tiene del futbolista ya que apenas unos meses atrás, Jiménez le obsequió sus tacos de futbol autografiados.