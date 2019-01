Real Betis empata ante Espanyol de Barcelona, Lainez jugó 15 minutos

Barcelona, España.- El Real Betis, con presencia de los jugadores mexicanos Andrés Guardado y Diego Lainez, rescató el empate 1-1 como visitante en el estadio Antonio Cornella-El Prat, casa del club Espanyol de Barcelona, en el partido de ida por los cuartos de final de la Copa del Rey 2019. Los jugadores mexicanos tuvieron una destacada participación: Andrés Guardado completó los 90 minutos del encuentro, mientras que el canterano americanista disputó 15 minutos dejando buenas sensaciones en su debut en Copa del Rey.



No era el Espanyol del Eibar, el que firmó posiblemente su peor versión del curso. El de ayer fue un equipo con hambre e incisivo. Los de Rubi querían adelantarse con buen juego y toque, algo que lograron en el 28. El ‘Panda’ empujó el balón a la red después de que Piatti rematara desviado.

Lo que parecía una reacción del Betis con el tiro de Canales quedó en una anécdota. El choque era del anfitrión, que mandaba en el RCDE y buscaba el segundo de la noche.

La insistencia sevillana creció en los compases previos al descanso y Setién reclamó un posible penalti del portero sobre Sanabria, que acabó en el suelo. Mateu Lahoz no señaló penalti. En la reanudación, el Espanyol bajó un punto su intensidad, pero no su rigor defensivo. El Betis lo tenía complicado. Su principal argumento era Canales y se acercaba poco al área blanquiazul. Pudo cambiar el guión si el VAR no hubiera anulado por fuera de juego el tanto de Sanabria en el 63. Los pericos, por su parte, calibraban mejor sus acercamientos y seguían ligeramente más replegados en el juego.

El Espanyol sufre más si está agazapado y Rubi refrescó el ataque: entró Sergio García por Baptistao para corregir la tendencia. Sin embargo, el cambio de fichas no sirvió para rebajar el hambre del Betis. Los de Setién se crecían a medida que avanzaba el reloj.

En el tramo final, la avalancha ofensiva andaluza era clara. Roberto tuvo que lucirse en varias ocasiones para evitar que el empate subiera al marcador: un disparo de Sanabria en el 66 y otro de Bartra, tras un pase largo, en el 75. Pero Rubi doblaba su apuesta ofensiva y sacaba a Puado al campo.

Cuando el encuentro parecía controlado para los locales, llegó el gol del Betis. En el minuto 81, Sanabria conectó con precisión el centro de Sergio León desde la banda izquierda. Carvalho inició la jugada y disfrutó de muchos metros sin oposición hasta llegar a la zona de peligro.

El mazazo fue duro para el Espanyol, pero se recuperó rápido. Borja Iglesias lo intentó en el 87 con un latigazo que el portero mandó a córner por encima del larguero. Pese al sacrificio final de ambos equipos, nadie pudo mover el resultado del luminoso. Habrá que esperar a la semana que viene para saber quién pasa a semifinales. El segundo asalto de esta eliminatoria se llevará a cabo el próximo miércoles 30 de enero a las 12:30 horas (tiempo del centro de México), en el estadio Benito Villamarín de la ciudad de Sevilla, en España.