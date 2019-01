Real Madrid busca recuperar el respeto perdido en campeonato

Después de un récord de tres Copas de Europa y tres títulos en el Mundial de Clubes de forma consecutiva, el Real Madrid, que sólo ha ganado dos de las diez últimas Ligas (en 2012 y 2017), aspira a reencontrar sus sensaciones como nuevo campeón del mundo, con el regreso hoy a la Liga en su visita al Villarreal con la meta de sumar los tres puntos.

En el partido hoy, aplazado a causa de la participación del equipo blanco en el Mundial de Clubs, el equipo blanco aspira a acercarse al liderato y a recuperar el respeto perdido en un campeonato en el que va sumando puntos rodeado de desencanto y sufrimiento, sobre todo por sus malos partidos ante el Rayo y Huesca, respectivamente.

El Real Madrid se ha acostumbrado a triunfar en las competiciones internacionales, pero decepciona en el campeonato doméstico, de ahí que el técnico Santiago Solari quiso en la rueda de prensa previa al partido resaltar la ambición de su plantilla para luchar y aspirar a los tres títulos que le quedan en 2019, es decir, Liga, Copa del Rey y Champions, que de ganarla sería la cuarta vez consecutiva, un hito histórico nunca producido en el fútbol mundial.

Solari reconoce que ve bien al equipo tanto física como anímicamente. "Al equipo le veo ilusionado, con ganas y con mucho compromiso y ganas de seguir ganando, que es lo que ha demostrado en el Mundial de Clubes, ganando con solidez", destacó Solari, cuyas declaraciones recoge hoy la prensa deportiva.

Para el técnico blanco, la Liga está abierta, dado que hoy en caso de victoria y así sumar los tres primeros puntos del año "nos colocaríamos a sólo dos puntos del Atlético de Madrid, que es segundo, y a cinco del Barcelona", que lidera el campeonato español.

No obstante, y así lo resaltan expertos de medios deportivos, al Real Madrid se le suele atragantar el nuevo año, un tropiezo hoy ante el Villarreal mantendría en una situación más que discreta a un equipo como el blanco obligado, no sólo a competir, sino a ganarlo todo, y más si no quiere que el Barcelona se el escape definitivamente.

El Real Madrid afrontó hoy su partido de Liga con dudas en defensa, centro del campo, afectado ahora por lesión de Marcos Llorente cuando había irrumpido con fuerza el joven canterano, y además con las bajas por lesión de Marco Asensio y Mariano.

La afición exigió más contundencia al galés Bale y al francés Benzema para así no echar de menos a Cristiano Ronaldo, señala hoy el diario deportivo As.

De momento, al Real Madrid abre hoy la Liga 2019 y si quiere mantenerse vivo debe sumar los tres puntos, dado que un empate y peor una derrota situaría a los blancos lejos de los puestos de cabeza, sobre todo cuando el Barcelona, sin hacer un gran fútbol, si está firme en la obtención de puntos.

En definitiva, el Real Madrid afronta hoy su primer partido del nuevo año con el objetivo de "borrón y cuenta nueva" y dentro de un mes de enero en el que el conjunto blanco jugará un partido cada tres días en una especie de reválida que marcará el devenir del resto de la temporada.

Por último, la lesión muscular de Marcos Llorente permitirá la vuelta a la titularidad del brasileño Casemiro, después de 54 días de baja al dañarse su tobillo derecho.