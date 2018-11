Roberto Alvarado víctima del Pacto de Caballeros

Mientras la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) sigue investigando a equipos de la Liga Mx por conductas anticompetitivas en el mercado de fichajes, los mismos jugadores empiezan a involucrarse en el tema que está en boca (y oficinas) de todos.



Hoy lo toma con alegría y sonrisas pero Roberto Alvarado, volante de Cruz Azul, fue víctima del llamado Pacto de Caballeros. El “Piojo” era parte de Celaya, donde presume el logro de ser el jugador más joven en debutar con 15 años y 21 días en la Liga de Ascenso, y no pudo ir a Necaxa por la “regla” no escrita en el futbol mexicano.

“Es muy bueno, a mí me pasó eso cuando estaba en Celaya y no fui a Necaxa por el Pacto de Caballeros, no me pude quedar. Es bueno que se hagan ese tipo de cosas (investigación de la Cofece), porque hay muchos jugadores que por lo mismo quedan sin jugar y si se quita tendrán más oportunidades para estar en otros equipos”, expresó.

Sin embargo, la nueva joya mexicana tiene un gesto particular y una heroica historia de superación. Tras probarse en Europa con varios equipos como Manchester United y Manchester City y no quedarse por ser menor de edad en la Premier League, regresó con el conjunto cajetero.

Alvarado se quitó la espina y brilló bajo el mando de Gustavo Díaz con 13 partidos y seis goles. Los clubes de primera división voltearon a verlo y fue Pachuca, el equipo que confió primero en el joven futbolista de origen guanajuatense.

“Yo tenía 15 años cuando me pasó, nadie se me acercó y por temas del Pacto de Caballeros tuve que regresar a Celaya y me hizo bien porque pude brincar a Primera División, al final de cuentas son experiencias que se quedan”, dijo.

Ignacio Ambriz fue el director técnico que lo llevó finalmente con los Rayos en 2017, fue campeón de Copa Mx y Pedro Caixinha lo quiso inmediatamente en la plantilla de la Máquina. El sueño sigue siendo el mismo y ya no piensa en lo que pudo ser en el pasado. Llegar al Viejo Continente es prioridad para el ofensivo de la Máquina, de hecho desde hace unos días se ha hablado del interés de los Diablos Rojos de Inglaterra por ficharlo.

“No sé si estuviera allá (en Europa), pero por algo pasan las cosas y si me tocó pasar eso de esa forma no hay problema. No tengo resentimiento con esa directiva. Ahora me toca trabajar y si quiero cumplir mi sueño le tengo que echar ganas”, finalizó el jugador que es estrella de Cruz Azul.