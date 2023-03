Ronaldinho regresa a casa: será invitado de honor en reapertura de La Corregidora

Ronaldinho Gaucho sería el invitado especial para la reapertura de la tribuna del estadio La Corregidora, cuando Querétaro reciba a los Bravos de Juárez el próximo 19 de marzo, dentro de la jornada 12 del Clausura 2023.

De acuerdo a información de Fox Sports, el exjugador de los Gallos Blancos estaría presente en el inmueble y sólo faltaría finiquitar algunos detalles para que la directiva haga oficial la noticia.

“Ronaldinho ya dio el sí, falta arreglar el itinerario del viaje y detalles mínimos“, informó la cadena de televisión durante el partido que disputó Querétaro contra Chivas correspondiente a la jornada 9 de la Liga femenil.

El exfutbolista brasileño estuvo entre 2014 y 2015 con los Gallos Blancos; aunque tuvo destellos de buen futbol, no logró tener continuidad con Víctor Manuel Vucetich ya que el entrenador mexicano le exigía presentarse a los entrenamientos y esforzarse igual que el resto de los jugadores, algo que no le agradó del todo al brasileño.

Además de la presentación de Ronaldinho, se le hará una invitación a los aficionados para que asistan al inmueble con una playera blanca como un símbolo para que no haya violencia en los estadios.

Así será la apertura para los aficionados de la tribuna del estadio Corregidora, a más de un año de veto tras los incidentes que se presentaron entre Querétaro ante Atlas.

Publicado originalmente en el ESTO