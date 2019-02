Sergio Ramos admite que forzó tarjeta para poder disputar cuartos de final

Sergio Ramos, capitán del Real Madrid, se perderá el partido de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones, ante el Ajax en el estadio Santiago Bernabéu, tras ver una cartulina amarilla estando ya amonestado.



En el minuto 89, instantes después de que Marco Asensio marcase el tanto del triunfo del Real Madrid (1-2), Ramos cometió una falta clara sobre Dolberg que fue castigada con cartulina por el colegiado esloveno Damir Skomina.

De esta manera, el capitán madridista estará limpio de tarjetas para la disputa de los cuartos de final de la Liga de Campeones si el Real Madrid no es remontado por el Ajax en su estadio.





En zona mixta el capitán blanco admitió que forzó la tarjeta amarilla, "viendo el resultado mentiría si dijera que no la he forzado, es algo que tenía presente y no es por subestimar al rival ni pensar que la eliminatoria se ha pasado, en el fútbol te toca tomar decisiones complicada y lo he decidido así"