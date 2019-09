Sin Messi, Argentina golea 4-0 a México en partido amistoso

En el Alamodome de San Antonio, Texas la Selección de Argentina exhibió a la defensa mexicana y ganó cuatro goles a cero, en partido amistoso correspondiente a fecha FIFA.

Con cuadro alternativo y sin Messi, la albiceleste mostró un buen primer tiempo pues le bastaron 33 minutos para meter los primeros tres goles.

Al minuto 17 Lautaro Martínez anotó el primero en gran jugada individual; al 22 repitió entre tumbos de los defensas mexicanos y al 39 marcó su hat trick.

Foto: AFP

Leandro Paredes hizo el tercer gol desde los once pasos, Carlos Salcedo cometió una mano dentro del área que el árbitro Héctor Said Martínez no perdonó.

En el segundo tiempo la actividad fue nula, con un México inoperante y sin grandes cambios por parte del “Tata” Martino.

El siguiente partido de los verdes será ante Trinidad y Tobago, en el Nemesio Díez de Toluca. Un partido amistoso no oficial, donde el seleccionador probará jugadores jóvenes de cara al proceso de Qatar 2022.