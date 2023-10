El futbol inglés está de luto: Sir Bobby Charlton falleció a los 86 años

Día triste para el Mundo del futbol, la leyenda Sir Bobby Charlton, ganador del Mundial con Inglaterra y el Balón de Oro falleció esta mañana a los 86 años, así lo anunció el club donde se inmortalizó, el Manchester United.

“El Manchester United está de luto tras el fallecimiento de Sir Bobby Charlton, uno de los jugadores más grandes y queridos de la historia de nuestro club”. Anunció el club de Old Trafford a través de un comunicado en sus redes sociales.

Sir Bobby Charlton CBE, 1937-2023.



Words will never be enough. — Manchester United (@ManUtd) October 21, 2023

“Sir Bobby fue un héroe para millones, no sólo en Manchester o el Reino Unido, sino en cualquier lugar del mundo donde se juega fútbol”. Reconoció la entidad Red Devil a lo largo del anunció.

Así mismo, envió sus condolencias a la familia del Campeón del Mundo, “El más sentido pésame del club, que está con su esposa Lady Norma, sus hijas y nietos y todos los que lo amaban“. Finalizó la entidad del “Teatro de los Sueños”.

It is with a heavy heart that we have learned of the passing of Sir Bobby Charlton.



An integral part of our 1966 FIFA World Cup winning campaign, Sir Bobby won 106 caps and scored 49 times for the #ThreeLions.



A true legend of our game. We will never forget you, Sir Bobby ❤️ pic.twitter.com/Ft9MlutBWm — England (@England) October 21, 2023

Fue una leyenda

Charlton disputó 758 con el Manchester United en sus 17 años como jugador del club inglés, siendo uno de sus canteranos más prolíficos, pues conquistó la primera Copa de Europa en la historia de los Red Devils y tres títulos de Liga.

Con Inglaterra, fue fundamental para la conquista del Mundial de 1966 y marcó 49 goles en los 106 encuentros internacionales que jugó.

Hasta el momento, se desconoce la causa del fallecimiento pero es innegable que estamos ante el adiós de uno de los mejores jugadores que Inglaterra entregó. Sir Bobby Charlton se fue pero así como lo expresó el Manchester United en su comunicado, su legado jamás será olvidado.

