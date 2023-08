Marijose Alcalá responde a Ana Guevara: “no puedo permitir que ella mienta”

Luego de que Ana Gabriela Guevara señalara en entrevista con David Faitelson que “dos muy malos presidentes” de la Comisión del Deporte impidieron hacer modificaciones a la ley en pro de los atletas, Marijose Alcalá, presidenta de dicha comisión, desestimó las valoraciones de la directora de la Conade y aseguró que ella, junto a su grupo parlamentario, realizaron una propuesta de una nueva Ley General de Cultura Física y Deporte en virtud de las necesidades actuales.

“Los cuestionamientos los hizo la titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, donde ella puede tener opiniones sobre mi persona, en ese sentido no me causa ningún problema y no lo tomo personal. Ella puede opinar lo que quiera de mí y la verdad es que no tengo ningún comentario al respecto. Lo que sí es que no puedo permitir que ella mienta donde diga que la Comisión no ha trabajado, o que la Comisión no ha tenido apertura, o que la Comisión no ha buscado cómo mejorar las condiciones legislativas de la Ley General de Cultura Física y Deporte”, señaló Marijose Alcalá sobre Ana Guevara, en entrevista con ESTO.

Ana Guevara fue invitada por Marijose Alcalá

El pasado mes de octubre, la diputada por el Partido Verde, en su calidad de presidenta de la Comisión del Deporte de la Cámara de Diputados, presentó la iniciativa para una nueva Ley General de Cultura Física y Deporte que reemplace a la que está vigente desde el 2013 y la cual rige todo lo relacionado con el deporte. A pesar de que se ha buscado el diálogo con los involucrados para mejorar dicha propuesta, entre ellos Conade, no ha sido posible instaurarla.

“El deporte ha evolucionado, no podemos quedarnos nada más viendo y observando, los diputados también entendemos que hay intereses, también vemos que no todos están dispuestos a colaborar para mejorar la ley. Pero aquí está, nosotros sí hemos hecho un trabajo, lo que pasa es que una ley no puede ser a modo. Una ley no puede ser como la quiera solamente el Poder Ejecutivo, sino tiene que ser para que sirva para toda la población. Son pocos los que han leído el proyecto de ley y que se atreven a criticar sin el sustento de haberlo leído”, explicó la diputada.

Una vez que se dio a conocer la iniciativa, la Comisión del Deporte organizó foros con especialistas con la intención de tener una retroalimentación. A dichas reuniones, organizadas los días 24 y 29 de noviembre del 2022, se le hizo la invitación a Ana Gabriela Guevara, sin embargo no asistió.

“Nosotros invitamos a los foros a la directora de la Conade, porque a lo que a nosotros nos interesa es tener un diálogo permanente con la Conade, no solamente en el tema del marco jurídico, sino también en el marco del presupuesto. Nosotros invitamos a la titular, nos aceptó la invitación y después nos dijo que por cuestiones de agenda ya no podían”, explicó Alcalá.

Ana Guevara tuvo charlas con el PT

Meses más tarde, Ana Gabriela Guevara estuvo presente en la Cámara de Diputados en una reunión celebrada el 28 de marzo, convocada por el Partido del Trabajo.

Al respecto, Marijose Alcalá señaló que “hubo diálogos en la Cámara de Diputados con Conade, porque hizo una reunión una diputada del PT, donde invitó a la directora de Conade para platicar, y ahí yo tuve la oportunidad de invitar a la directora a leer la nueva ley donde ella pudiera dar opiniones donde como parte del gobierno federal y quienes marcan la política pública en materia deportiva del país que es la Conade, yo la invitaba a que la leyeran, que la analizaran y que hicieran sus críticas. Es obvio que debe de haber críticas para que un documento se fortalezca, se mejore, se actualice. Al final de cuentas a quien le debe de interesar que haya un marco jurídico y adecuado es también al órgano rector de la materia”, comentó.

Solo habló sobre los problemas federativos

Dos días después. En una reunión de trabajo celebrada el 30 de marzo, la directora de la Conade habló sobre el tema federativo y la necesidad de regularlo; sin embargo, no se abundó en lo relativo a la ley.

“Los únicos comentarios por parte de la directora de Conade eran de la problemática que había de las federaciones, sobre el tema de cómo algunas eran deudoras, o que algunas tenían algunos problemas, pero en realidad no se tocó el tema”, denunció Alcalá.

“Si tú quieres una ley para quitar a los presidentes de las federaciones nacionales, pues esa ley va a hacer que también sea desconocido o que sea una intervención de gobierno y que entonces los órganos internacionales te señalen o te suspendan”, agregó.

En dicha reunión, la Conade se comprometió a trabajar en un proyecto propio, pero éste aún no es presentado.

Una ley que se adapta a las necesidades actuales

A poco más de una década de que entrara en vigor la Ley General de Cultura Física y Deporte. Desde la Comisión del Deporte de la Cámara de diputados observaron la necesidad de un nuevo marco jurídico que se adapte a las condiciones actuales. Que de alguna forma, permita llenar las lagunas que existen en la presente ley.

“Como Comisión hemos entendido que la Ley General de Cultura Física y Deporte tiene lagunas, que tiene que ajustarse. Los tiempos del deporte han cambiado, la cultura física se ha modernizado, es un tema global y que a todos los gobiernos les interesa. Nosotros como grupo parlamentario del Partido Verde propusimos una ley el pasado 11 de octubre del 2022. Donde vimos la necesidad de ajustar varios temas de ley”, señaló la diputada Marijosé Alcalá, presidenta de la Comisión del Deporte, en entrevista con ESTO.

En la iniciativa se abordan puntos centrales sobre los derechos y deberes de los atletas, muchos de ellos desprotegidos ante la ambigüedad del marco jurídico actual, también se abordan temas de equidad de género, reconocimiento de mujeres y personas trans, así como la prevención y atención a los casos de acoso, abuso y violencia en el deporte.

Unificar el deporte

“Nosotros como Comisión hemos actuado de la manera en la que nos corresponde, buscar cómo mejorar el marco jurídico, buscar cómo logramos que todos los que integran, que son parte de un sistema nacional del deporte, federaciones, Institutos del Deporte, órganos afines, atletas, entrenadores, cómo pueden ser parte de esta ley, cómo se pueden proteger sus derechos, cómo buscamos un derecho igualitario, no solamente hacia la práctica, sino también en la cuestión financiera para las mujeres”, comentó.

Ante el contexto que viven muchas de las Asociaciones deportivas del país, con problemas de gobernanza, la nueva ley busca fortalecer el Sistema Nacional del Deporte (SINADE).

“Hay un capítulo donde todavía fortalecemos más al Sistema Nacional del Deporte, porque entendemos la importancia de ese órgano rector de cómo tiene que integrar, por eso es un Sistema Nacional del Deporte, para integrar a todos y que todos puedan discutir la política pública del deporte y cómo llevarla, y ahí poder discutir cuáles son las debilidades y cuáles son las fortalezas que se tienen, y cómo se puede tener una relación con los poderes tanto que hacen el deporte, tiene que haber una gobernanza, tiene que haber una transversalidad”.

La propuesta de la nueva ley también aborda lo relacionado al deporte profesional. Al alto rendimiento y a la prevención de la violencia en los estadios y espectáculos públicos.

Tras una marcada reducción al presupuesto para el deporte en los últimos años. La diputada María José Alcalá señaló la importancia de invertir en este rubro, no solo para el alto rendimiento, sino para las cuestiones sociales. Para el 2023, el recurso aprobado fue de 2,300 millones de pesos. Aunque se contó con un incremento respecto al del 2022, no es suficiente.

“Nosotros creemos que el deporte debe de tener un presupuesto importante. No solamente para el deporte de alto rendimiento sino para todo lo que es toda la cultura física. Todo el desarrollo del deporte para todos, el deporte social, para que los Institutos del Deporte puedan generar y promocionar más deporte”, explicó.

“Nosotros creemos que el presupuesto del deporte no puede ser cada vez menor, tiene que ir subiendo y manteniéndose, pero también con la transparencia debida. Tienes que decir cuánto le vas a dar al deporte de alto rendimiento. Cuánto vas a dar al deporte social. Cuánto vas a dar al deporte estudiantil, tiene que haber una transparencia de cómo vas a designarlo”, agregó.

La presidenta de la Comisión del Deporte de la Cámara de Diputados también destacó la función de impulsar el deporte como una política de estado. A través de ellas no sólo se potencia el alto rendimiento, sino también la práctica deportiva.

“Hemos visto cómo a través de lo que era antes la Olimpiada Nacional se desarrolló el deporte. De ahí salieron jóvenes o grandes atletas como Paola Espinosa, como Rommel Pacheco, como atletas de ciclismo, de natación, de atletismo, fueron creciendo. Incluso la misma directora de la Conade fue un talento descubierto en ese sistema”, cerró.

Nota publicada en ESTO