NBA pospone partidos ante protestas por caso Jacob Blake

La jornada de playoffs de la NBA de este miércoles quedó suspendida después de que los jugadores de los Milwaukee Bucks, y luego de otros equipos, se negaran a jugar en protesta por el ataque policial contra el afroamericano Jacob Blake.

La NBA y la Asociación de Jugadores "anunciaron que a la luz de la decisión de los Milwaukee Bucks de no pisar la cancha para el quinto partido contra los Orlando Magic, los tres partidos de hoy (...) han sido pospuestos", dijo la liga en un comunicado.

Foto: AFP

Además del partido entre los Bucks de Giannis Antetokounmpo y los Orlando Magic, también se aplazaron los partidos de primera ronda de playoffs entre los Houston Rockets y los Oklahoma City Thunder y entre Los Angeles Lakers y los Portland Trail Blazers.

"El quinto partido de cada serie será reprogramado", se limitó a agregar la NBA, sin precisar si estas negativas a jugar tendrán alguna consecuencia para los equipos.

The NBA and the NBPA today announced that in light of the Milwaukee Bucks’ decision to not take the floor today for Game 5 against the Orlando Magic, today’s three games – MIL-ORL, HOU-OKC and LAL-POR have been postponed. Game 5 of each series will be rescheduled. — NBA (@NBA) August 26, 2020

Los jugadores de los Magic, que van en desventaja 3-1 en la serie contra los Bucks, querían jugar el partido, según Shams Charania, del medio digital The Athletic.

La indignación se desencadenó el lunes en Disney World, sede única del final de temporada de la NBA, con la difusión del video de un nuevo abuso policial contra el afroamericano de 29 años.

Foto: AFP

Blake fue perseguido por dos policías de Kenosha, Wisconsin, que lo balearon a quemarropa cuando entraba a su auto ante la mirada de sus tres hijos.

"Exigimos cambio. Estamos hartos de esto", escribió en Twitter LeBron James, la estrella de Los Angeles Lakers, tras el plantón de los Bucks.

FUCK THIS MAN!!!! WE DEMAND CHANGE. SICK OF IT — LeBron James (@KingJames) August 26, 2020

Bajo el clima de indignación nacional por el crimen hace tres meses del también afroamericano George Floyd por un policía blanco, los jugadores pactaron con la NBA que el final de temporada en la sede "burbuja" de Disney World se dedicara a la reivindicación de la igualdad racial y a exigir el fin de la brutalidad policial contra la población negra.

En las últimas horas algunos jugadores, como Pascal Siakam, han señalado que están frustrados con la falta de resultados que perciben de sus gestos diarios de protesta en Disney World.

Jugadores de la NBA han convocado a una reunión en la noche del miércoles en Disney World "para determinar los próximos pasos", avanzó Charania.