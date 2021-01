PGA no jugará su campeonato 2022 en club de golf de Trump

La Asociación de Golfistas Profesionales estadounidenses retiró el domingo el Campeonato de la PGA 2022 del Trump Bedminster en Nueva Jersey, días después de que partidarios del presidente Donald Trump atacaran el Capitolio de Estados Unidos.

"La Junta Directiva de la PGA de América votó esta noche para ejercer el derecho a rescindir el acuerdo para jugar el Campeonato de la PGA 2022 en Trump Bedminster", dijo el presidente de la PGA of América, Jim Richardson, en un comunicado.

El anuncio sobre el futuro de uno de los cuatro 'Majors' de golf responde a los crecientes pedidos dentro del mundo de este deporte que imploran que los dirigentes del PGA Tour se distancien del polémico mandatario estadounidense.

Trump que perdió las elecciones presidenciales de 2020 en noviembre ante su rival demócrata Joe Biden, podría enfrentar un histórico segundo juicio político antes de la toma de posesión del presidente electo el 20 de enero.

El juicio podría abrirse en medio de la catarata de críticas por el asalto al Capitolio el pasado miércoles perpetrado por partidarios de Trump enojados por la derrota que dejó cinco personas muertas.

Las repetidas afirmaciones falsas del presidente estadounidense sobre un supuesto fraude electoral y su discurso incendiario dirigido a los manifestantes antes del ataque al Capitolio han llevado a sus críticos a pedir su renuncia, su juicio político o su destitución del cargo por no ser apto para el cargo.

Trump es fanático y jugador de golf y realizó numerosos viajes para jugar en Bedminster durante su mandato presidencial.

Las leyendas del golf Annika Dorenstam y Gary Player se expusieron a críticas cuando aceptaron la Medalla Presidencial de la Libertad "Medal of Freedom" a manos del mandatario el jueves, un día después del caos vivido en el Capitolio.

La retórica divisiva de Trump ha planteado en los últimos años un gran problema para el golf y sus organizadores.

La PGA de Estados Unidos resistió los pedido de trasladar el US Open de Mujeres en 2017 del Trump National en Bedminster, tras comentarios considerados de odio hacia las mujeres realizados por Trump, durante su campaña electoral rumbo a la Casa Blanca.

En 2016, el PGA Tour anunció que trasladaría el Campeonato Mundial de Golf 2017 a México desde el famoso campo Doral de Trump en Miami.

En ese momento, el Tour defendió que la decisión no estaba relacionada con la política de Trump, pero admitió que atraer a patrocinio para el torneo había sido un reto.

"Donald Trump es una marca, una gran marca, y cuando le pides a una empresa que invierta millones de dólares en la marca de un torneo y van a compartir esa marca con el anfitrión, es una decisión difícil", dijo el comisionado del PGA Tour, Tim Finchem, en ese momento.