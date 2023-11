Prometida de jugador de hockey que murió en la pista lo despide con los votos de su boda

La muerte del jugador de hockey, Adam Johnson, en la pista de hielo durante un partido de la Challenge Cup británica conmocionó al mundo y a los seguidores de este deporte.

Un corte en el cuello de Johnson por parte de un jugador contrario terminó con la vida del joven de 29 años.

Weird the media won't show the video of how #AdamJohnson was murdered.



This was very obviously not a "freak accident." That player intentionally kicked Johnson in the face with his skate, which is absolutely a deadly weapon. pic.twitter.com/R5CE3DdqUr — Hakuna Matata (@HakunaMateria) October 29, 2023

Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

A una semana del accidente, la familia, amigos y el equipo Nottingham Panthers de Adam Johnson se reunieron para despedirlo.

Prometida de Adam Johnson lo despide con los votos de su boda

En un evento para conmemorar la vida del jugador de hockey, Adam Johnson, que se llevó a cabo el lunes pasado en el Hibbing Memorial Arena en Minnesota, EU; Ryan Wolfe, su prometida dio un conmovedor discurso para darle el último adiós y leyó los votos que había preparado para su boda, según lo dio a conocer Fox News.

Deportes Tragedia en partido de hockey: muere jugador por un corte en el cuello con un patín

"Hola cariño, quiero que sepas cuánto te amo y te adoro. Has sido increíblemente comprensivo y amable conmigo desde el día que nos conocimos, y no podría haber estado más agradecida por ello. Siempre pensé que tal vez si tenía la suerte, después de toda una vida juntos podría comenzar a ser más como tú. Parece que lo tienes todo resuelto, lo que me dio mucha paz y consuelo y me hizo sentir que podíamos hacer cualquier cosa o ser cualquier cosa, y que estaríamos bien”, dijo Ryan.

La joven, quien estaba acompañada por su hermana mientras daba sus palabras, describió la increíble conexión que tenía con Adam.

"Me hiciste increíblemente feliz y parece un eufemismo decir que éramos novios o prometidos. Nunca sentí realmente que hubiera una etiqueta que pudiera describirnos, lo bien que encajamos, lo sincronizados y conscientes que éramos unos de otros, cómo estábamos de acuerdo en todo bajo el Sol, incluso si a veces te gustaba no estar de acuerdo con conmigo en pequeñas cosas como el camino más rápido a casa o la mejor marca de mantequilla de maní”, recordó la prometida del jugador de hockey.

Adam Jonhson tuvo una despedida en el Hibbing Memorial Arena en Minnesota, EU. l Foto: Cortesía IG @ryanwolfe17

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Ryan Wolfe finalizó su despedida con palabras tiernas y lamentos por perder al amor de su vida.

"Para mí, lo eras todo. Eras mi hogar, mi mejor amigo, mi caja de resonancia, mi roca, mi refugio seguro y el amor de mi vida. Nunca voy a dejar de pensar en ti, de extrañarte y de amarte. hasta que podamos estar juntos de nuevo. Te amo", finalizó Wolfe.