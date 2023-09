¡Se salvó Ana Guevara! La titular de la Conade no comparecerá este 2023

La Cámara de diputados no tiene contemplado que comparezca durante 2023 Ana Guevara, directora de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade).

La Junta de Coordinación Política dio a conocer el calendario de funcionarios que tendrán que rendir cuentas ante la cámara baja y en el mismo no aparece el nombre de Guevara Espinoza.

Dichas comparecencias inician el 20 de septiembre con el doctor Rogelio Ramírez de la O, quien es el Secretario de Hacienda y Crédito Público y finalizan a mediados de diciembre con la presencia de la Secretaria de Energía la ingeniera Norma Rocío Nahle García.

Diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI) solicitaron un encuentro con Guevara Espinoza ante el Congreso de la Unión “a fin de que rinda cuentas a la nación”.

Sin embargo, no se pudo concretar dicha audiencia y será hasta el próximo año que se busque la presencia de la directora de Conade.

De acuerdo con el legistador Alan Castellanos Ramírez, el objetivo es que Ana Guevara explique la decisión de quitar todos los apoyos a los atletas de deportes acuáticos.

“Se debe explicar por qué no hay un apoyo. Son muchos deportistas de alto rendimiento los que se han quedado sin recurso”, dijo el diputado el pasado mes de mayo.

Incongruencias en las palabras de Ana Guevara

Rommel Pacheco, miembro de la Comisión del Deporte de la Cámara de Diputados, se mostró en contra de Guevara. Esto luego de que la funcionaria negó que el deporte olímpico necesite un aumento en el presupuesto para el Ejercicio Fiscal de 2024.

Pacheco señaló que se tiene contemplado que haya más dinero pero no será suficiente “nosotros como Cámara de Diputados nuevamente vamos a revisar el presupuesto. Hubo un pequeño incremento, que lo celebro, pero no me deja a gusto, porque si le restamos la inflación pues prácticamente no fue nada”, dijo.

“Si nos regresamos 10 años atrás, el presupuesto estaba en siete mil 500 millones de pesos. Hoy está en dos mil 400 MDP, hoy se aprobó a dos mil 600 MDP, ¡díganme si no es incongruente! que queremos más salud, menos delincuencia, más resultados en Juegos Olímpicos o en Campeonatos Mundiales”, cerró.

