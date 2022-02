Emma Raducanu consigue orden de restricción para acosador: las claves del caso

Con apenas 19 años de edad, la tenista británica, Emma Raducanu, ha pasado un año bastante complicado fuera de las canchas, pues un fanático, por no llamarlo ‘loco’, la estuvo acosando durante 2021. Amrit Magar, un tipo de 35 años de edad, se obsesionó con la campeona del Abierto de Estados Unidos en busca de su amor.

El acosador, un antiguo repartidor, molestó a la joven atleta en su domicilio ubicado en Londres hasta en tres oportunidades entre los meses de noviembre y diciembre del año pasado. Tanta era la presión del individuo por acercarse a la jugadora, que en una ocasión decoró un árbol de su casa y le dejó arreglos florales y una carta en la que le confesaba sus sentimientos y en la que le escribió a Raducanu que “merecía el amor”.

Magar, oriundo de Londres, para llamar aún más la atención de la joven sensación del tenis mundial, le hizo llegar a Emma un gran dibujo donde le compartió y le hizo ver que en su esfuerzo por ir a conocerla, recorrió 23 kilómetros para llegar al domicilio de la tenista.

Tras denunciar los hechos, el tribunal de Bromley, Londres, aseguró que Raducanu aseguró desesperadamente que su libertad le había sido arrancada y que debía estar cuidándose las espaldas a cada segundo. Fue justo hoy cuando el acosador de Emma recibió una restricción para alejarse de la tenista al menos por los próximos cinco años.

Pero está limitación, en la que no puede acercarse a la estrella de la WTA por menos de 1.6 kilómetros de su calle o donde se encuentre la atleta, también incluye a los padres de Raducanu.

El acosador dijo ante las autoridades correspondientes que se sintió bastante atraído por Emma tras proclamarse campeona del Abierto de Estados Unidos y que en efecto, un día que tuvo oportunidad le robó un tenis para tener un recuerdo de ella.

Raducanu se vio afectada por el acoso, eso es seguro, ya que durante la segunda ronda del Abierto de Australia, a mediados de enero, quedó eliminada cuando se esperaba mucho de ella; mientras que no pudo completar su partido el martes en el torneo de Zapopan, México, por una lesión en la cadera izquierda.

