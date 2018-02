Federer está más cerca de la cima del Ranking ATP

Rotterdam.- El tenista suizo Roger Federer inició el camino a su reconquista de la cima del Ranking ATP sin miramientos. El suizo empezó de manera espectacular, al superar a Ruben Bemelmans, 6-1 y 6-2 en menos de 50 minutos.

En su primer partido tras defender con éxito el Abierto de Australia -logrando su vigésimo Grand Slam y su sexto título en Melbourne Park-, el suizo arrancó como un rayo. En 18 minutos, Federer se llevó la primera manga con cinco saques directos, 13 golpes ganadores y sin ceder una sola de break. Imparable.

La segunda manga no pudo empezar mejor para el campeón de 96 títulos, que se hizo con el break de entrada y siguió presionando sin descanso el servicio de su rival, que no pudo encontrar respuesta al aluvión de preguntas que le lanzó Federer. Un nuevo quiebre puso el 5-2 en el marcador y desde su raqueta, el suizo no perdonó. El pase a octavos era suyo.

“Es bastante sorprendente lo bien que salió todo hoy (...) He hecho las cosas bien. Es un super debut para mí”, declaró el suizo.

Federer se medirá en la siguiente ronda al alemán Philip Kohlschreiber, que superó a Karen Khachanov por 3-6, 7-6(1) y 7-6(5). En el FedEx ATP Head2Head entre los dos veteranos del circuito ATP, Federer tiene un contundente 12-0 ante Kohlschreiber (36)

Uno sumado, dos por delante. Si el suizo alcanza semifinales en Rotterdam, donde nunca ha perdido antes de cuartos y ha sido campeón en 2005 y 2012, regresará a la cima del Ranking ATP por primera vez desde el 4 de noviembre de 2012 y substituirá a Rafael Nadal en el puesto.

Por su parte, el belga David Goffin (7), eliminó sin problemas al español Feliciano López (37) por 6-1 y 6-3. Goffin jugará en los cuartos de final contra el checo Tomas Berdych (17), que venció sin problemas al serbio Viktor Troicki (67) por 6-1 y 6-2.

Los que quedaron eliminados en en la primera ronda en Holanda los dos finalistas del reciente torneo de Montpellier,

Los franceses Lucas Pouille y Richard Gasquet quedaron fuera, luego de su exitoso torneo en Holanda la semana pasada, Pouille (16) y campeón el domingo en Montpellier, perdió ante el ruso Andrey Rublev (34) por 7-5 y 6-4, mientras que Gasquet (33).