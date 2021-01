Biden "refresca" a la Casa Blanca y elimina botón de Trump para pedir Coca-Cola

Horas después de que el exmandatario Donald Trump abandonara la Casa Blanca, un misterioso botón rojo que había mandado instalar, no para emergencias, sino para avisar de que se había quedado sin su bebida favorita, la Coca Cola light, desapareció del escritorio que ahora ocupa el nuevo presidente de EU, Joe Biden, en el Despacho Oval.

El detalle hubiese pasado desapercibido de no ser por una publicación en Twitter del comentarista político y presentador Tom Newton Duun, en la que llamó la atención sobre el dispositivo, que bien podría parecerse al temido botón para activar los misiles nucleares que en más de una película aparece en el despacho presidencial.

"El presidente Biden ha quitado el botón de la Coca-Coca light. Cuando Tim Shipman y yo entrevistamos a Donald Trump en 2019, nos llamó la atención lo que el pequeño botón hacía. Finalmente, Trump lo presionó y un mayordomo trajo rápidamente una Coca-Cola light en una bandeja de plata. Ya no está", escribió Dunn.

President Biden has removed the Diet Coke button. When @ShippersUnbound and I interviewed Donald Trump in 2019, we became fascinated by what the little red button did. Eventually Trump pressed it, and a butler swiftly brought in a Diet Coke on a silver platter. It's gone now. pic.twitter.com/rFzhPaHYjk — Tom Newton Dunn (@tnewtondunn) January 21, 2021

El mensaje incluye una secuencia de fotos en la que se observa una caja de madera en la que sobresale un pequeño botón rojo y que está ubicada al lado de los teléfonos que Trump usaba, pero que en el primer día de Biden en la Casa Blanca ya no se observa.

La publicación se convirtió en viral este jueves e incluso medios locales se hicieron eco del comentario.

Trump y Biden, amantes de la Coca Cola

La afición de Trump a comer hamburguesas y el rumor de que es capaz de beber doce latas de Coca-Cola al día son parte de las historias que rodean al exgobernante, poco aficionado al ejercicio físico, aunque sí a practicar golf.

La publicación The Hill citó este jueves el libro "Team of Vipers" ('Equipo de víboras') que en 2019 publicó el exasesor de la Casa Blanca Chris Sims, quien indicó que el exgobernante usaba el botón rojo como una forma de bromear con los visitantes al sugerir que podía activar el arsenal nuclear.

"De la nada, de repente presionaba el botón", escribió Sims sobre el expresidente, recordó The Hill.

"Sin saber qué hacer -añadió el relato-, los invitados se miraban unos a otros con las cejas arqueadas. Momentos después, un mayordomo entraba a la habitación con un vaso lleno de Coca-Cola light en bandeja de plata, y Trump se echaba a reír".

El informe apuntó que Biden, quien desde este miércoles asumió como el presidente 46 de Estados Unidos, comparte con su antecesor el gusto por los refrescos.

Según la versión, un proveedor de catering que trabajó con el recién estrenado gobernante dijo al diario The Washington Post el año pasado que a Biden le gustaba tener Coca-Cola Zero en la despensa.