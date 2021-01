¡Espectacular! Así cierra Katy Perry "Celebrating America" con su tema 'Firework'

Katy Perry cerró con broche de oro el programa especial "Celebrating America" por la investidura de Joe Biden.

La cantante interpretó su famoso tema "Firework", el cual encendió literalmente los fuegos artificiales frente a la Casa Blanca, donde el ahora presidente estadounidense y la primera dama disfrutaron del show.

Thank you @KatyPerry for lighting up the night with your sparkling performance of "Firework." 🎇#Inauguration2021 pic.twitter.com/QAarZwLApB — Biden Inaugural Committee (@BidenInaugural) January 21, 2021

Un sin fin de fuegos artificiales engalanaron a la artista y reafirmaron la enorme celebración de Estados Unidos por su nuevo mandatario, número 46.

Perry se volvió tendencia y conquistó las redes sociales, quienes le aplaudieron su gran interpretación.

@katyperry siempre haces que la noche se encienda 🥰🥰🥰🔥🔥🔥 Firework #katyperry pic.twitter.com/1askP7v0sg — Isai V (@IsaiObry) January 21, 2021

La vicepresidenta Kamala Harris y su esposo también disfrutaron del gran momento que iluminó a Washington en un día tan especial en el que los demócratas se hicieron de nuevo de la Casa Blanca, dejando de lado el caótico mandato de Donald Trump.

Foto: Especial

Además de Katy, también participaron artistas como Demi Lovato y Justin Timberlake, dirigidos por el ganador del Oscar, Tom Hanks, quien se encargó de conducir el evento.

Cabe recodar, que durante la toma de protesta de Biden, otras artistas que también protagonizaron la jornada fueron Lady Gaga, quien cantó el Himno Nacional y Jennifer López, quien durante su interpretación sorprendió a todos al dirigir unas palabras en español.

