Amanda Gorman, la joven poeta que llenó de fuerza la investidura de Biden

La joven poeta Amanda Gorman aportó este miércoles fuerza y esperanza a la investidura del presidente Joe Biden, con un emocionante poema que declaró el comienzo de una "era de redención" en Estados Unidos y recordó que "siempre hay luz", incluso en los momentos más oscuros.

Gorman, de 22 años, conmovió durante más de cinco minutos a los cientos de asistentes a la investidura de Biden, con unos versos en los que trabajó durante semanas pero que no remató hasta después del asalto al Capitolio del 6 de enero, inspirada por la necesidad del país de encontrar consuelo.

"Siempre hay luz, si somos lo suficientemente valientes para verla, si somos lo suficientemente valientes para encarnarla", dijo Gorman al concluir su poema.

La poeta afroamericana es la más joven que ha pronunciado un poema en una investidura presidencial en Estados Unidos, y recibió alabanzas casi inmediatas al terminar de recitar su obra, titulada "La colina que escalamos".

Foto: AFP

"Aunque la democracia puede ser periódicamente retrasada, nunca puede ser permanentemente derrotada", afirmó la autora, que es la primera poeta joven galardonada a nivel nacional de la historia de Estados Unidos.

Gorman tuvo algo de bloqueo creativo cuando escribía su poema hasta que se produjo el ataque al Congreso, cuando vio con claridad el mensaje solemne pero optimista que quería enviar al país, según explicó a varios medios de comunicación.

"Para poner primero nuestro futuro, antes tenemos que dejar de lado nuestras diferencias, dejar las armas para poder alcanzar los brazos de los otros", subrayó ante el Capitolio, poco después de que Biden pronunciara su primer discurso como presidente.

Su poema sonó como un respiro de alivio tras la Presidencia de Donald Trump, y celebró la entrada en una "era de redención" de "un país que no está roto, sino simplemente inacabado".





Fragmento

Hemos desafiado el vientre de la bestia. Hemos aprendido que la tranquilidad no siempre es paz. En las normas y nociones de lo que es no siempre hay justicia. Y, sin embargo, el amanecer es nuestro antes de que lo supiéramos. De alguna manera lo hacemos. De alguna manera hemos resistido y hemos sido testigos de una nación que no está rota, sino simplemente inacabada.

Y sí, estamos lejos de ser pulidos, lejos de ser pristinos, pero eso no significa que nos estemos esforzando por formar una unión perfecta. Nos esforzamos por forjar nuestra unión con un propósito. Para componer un país comprometido con todas las culturas, colores, personajes y condiciones del hombre.

Foto: AFP

Las escrituras nos dicen que imaginemos que todos se sentarán debajo de su propia vid e higuera y nadie los atemorizará. Si queremos estar a la altura del propio tiempo, la victoria no estará en la espada, sino en todos los puentes que hemos construido. Esa es la promesa a aspirar, la colina que escalamos si nos atrevemos.

Así que dejemos atrás un país mejor que el que nos quedamos. Cada aliento de mi pecho martillado de bronce elevaremos este mundo herido a uno maravilloso. Nos levantaremos de las colinas con ramas doradas del oeste. Nos elevaremos desde el noreste azotado por el viento, donde nuestros antepasados realizaron la revolución por primera vez. Saldremos de las ciudades del borde del lago de los estados del medio oeste. Saldremos del sur bañado por el sol. Reconstruiremos, reconciliaremos y recuperaremos en cada rincón conocido de nuestra nación, en cada rincón llamado nuestro país nuestra gente diversa y hermosa emergerá golpeada pero hermosa.

¿Quién es Amanda Gorman?

La poetisa se describió a sí misma como "una chica negra flaca, descendiente de esclavos, criada por una madre soltera", que se encuentra "recitando" frente a un presidente.

Niña prodigio, Gorman ganó su primer premio de poesía a los 16 años y fue coronada como la "mejor poeta joven" del país tres años después, mientras estudiaba Sociología en la prestigiosa Universidad de Harvard.

Foto: AFP

Antes que ella, otros cinco poetas, incluidos Robert Frost y Maya Angelou, asistieron a las ceremonias de investidura de los presidentes estadounidenses, pero ninguno era tan joven.

Según la prensa estadounidense, su nombre fue sugerido a los organizadores de la ceremonia por Jill Biden, esposa del ya 46º presidente, que había asistido a una de sus lecturas.

Con información de AFP