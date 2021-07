Buscan ayuda en Instagram

Las mujeres constituyen la mayoría de las personas que viven con trastornos de estado de ánimo en Canadá. Sin embargo, aún faltan tratamientos y recursos que se adapten a sus necesidades. Buscando formas de sentirse mejor, muchas están recurriendo redes sociales como Instagram.

Para entender el fenómeno llamado “terapia de Instagram”, especialistas entrevistaron a más de 20 mujeres en 2020 que usan esta red social para el cuidado de la salud mental. Descubrieron que ellas recurren a la plataforma para compartir imágenes para contrarrestar la falta de recursos disponibles.

Instagram les permite abordar problemas relacionados con su identidad de género, conectarse con otras personas con experiencias similares y, en última instancia, sentirse menos solas.

A pesar de que ha aumentado la conciencia sobre la salud mental, especialmente durante la pandemia, los estigmas, los prejuicios y las expectativas de género continúan afectando el bienestar de las mujeres a un ritmo creciente.

Estos problemas se remontan a la psiquiatría del siglo XIX, cuando las mujeres fueron retratadas como histéricas o “locas”, y sobrerrepresentadas entre los enfermos mentales, entreteniendo la idea de que la locura es inherente a la naturaleza de las mujeres.

En consecuencia, las mujeres no sólo son más susceptibles de ser etiquetadas como locas, sino que la psicología tradicional también tiende a generalizar sus vivencias, sin tener en cuenta que el género se vive de manera diferente según la raza, la identidad sexual y otros determinantes sociales.

Hoy, a pesar de que años de investigación han desafiado la asociación entre las mujeres y la locura, las normas de género continúan afectando el bienestar de las mujeres y su accesibilidad a una atención adecuada.

Para las mujeres entrevistadas, Instagram actúa como una herramienta para abordar estas normas, así como para buscar validación y comunidad. Si bien la llamada “terapia de Instagram” ha sido calificada como peligrosa, la investigación revela que Instagram en realidad ayuda a las mujeres a progresar en su recuperación porque pueden acceder a información y hacer conexiones que de otra manera no serían posibles.

Cécile, estudiante de filosofía, decidió buscar ayuda para su trastorno alimentario justo antes de la pandemia. Cuando comenzó el bloqueo, recuerda que su cuenta de Instagram estaba llena de memes sobre el aumento de peso durante la cuarentena, algo que fue particularmente desencadenante. En lugar de dejar Instagram, uno de los pocos lugares donde todavía podía conectarse con la gente, decidió comenzar a seguir etiquetas como #bodypositivemovement y compartir su viaje de recuperación en sus historias de Instagram.

Cécile usa sus historias para cambiar la conversación sobre la dieta y agregar enlaces a los recursos existentes. Para ella, hacer este trabajo realmente “ayuda a las mujeres a sentirse menos solas, crea un sentimiento de solidaridad”.

Émilie, una mujer que vive con ansiedad generalizada, no comparte su viaje personal en Instagram, pero usa activamente el contenido de cuentas como @browngirltherapy y @letterstoblackwomen en su proceso de recuperación.

Su salud mental, dice, no puede disociarse del racismo cotidiano que experimenta como mujer negra: el contenido que sigue en Instagram le permite abordar esta dimensión.

“Proporciona validación para cosas que no se tratan necesariamente en la terapia o de las que siento que no puedo hablar con las personas que me rodean”.

Por ejemplo, es gracias a estos relatos que Émilie se dio cuenta de muchas microagresiones que estaba experimentando pero que no sabía que tenían un efecto en su bienestar.

Pero pensar que Instagram podría desafiar la brecha de género en la salud mental no es lo que automáticamente viene a la mente cuando las enfermedades mentales y las redes sociales se combinan. De hecho, los investigadores de las redes sociales han demostrado que Instagram puede ser empoderador, pero también perjudicial para perpetuar expectativas de género poco realistas.

El algoritmo de Instagram estructura nuestras interacciones en red de manera que impulsen cierto contenido y sigan a otros, fomentando las definiciones estandarizadas de feminidad y autocuidado para que perduren.

