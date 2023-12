Chimpancés pueden recordar rostros familiares que no han visto durante décadas

Es común que el humano se vea constantemente sorprendido por las distintas capacidades físicas y mentales de muchos animales, tal fue el caso de una chimpancé que pudo reconocer en una imagen a su hermana tras no verla en 26 largos años.

La revista especializada Science, dio a conocer que Actas de la Academia Nacional de Ciencias (PNAS por sus siglas en inglés) descubrió algo llamativo, una chimpancé de nombre Louise, reconoció a su hermana y su sobrino, a quienes no veía hace 26 años. Dicho medio explicó que al ser un bonobo, es decir, que pasó la mayor parte de su vida en un santuario separado de sus parientes, pudo influir para que esto fuera posible.

Además, la investigación arrojó que los chimpancés más cercanos pueden recordar los rostros de amigos y familiares durante años y en algunos casos hasta décadas. Así es, la memoria a largo plazo no es algo único en humanos. Cabe mencionar que el estudio se plantea la posibilidad de que otros animales cuenten también con una buena capacidad de memoria.

Science agregó que los investigadores de NPAS trabajaron hasta con 26 chimpancés bonobos de zoológicos o santuarios ubicados en Europa y Japón.

La metodología del estudio fue mostrar a los chimpancés fotografías de las caras de dos simios colocados uno al lado del otro en la pantalla al mismo tiempo durante 3 segundos. Sorteando imágenes con otros desconocidos.

Destacar que algunos eran de amigos cercanos, enemigos o familiares que alguna vez habían convivido en sus mismos grupos sociales, pero a quienes no habían visto en años.

Gracias a la tecnología de seguimiento ocular no invasiva, los investigadores pudieron identificar si los chimpancés reaccionaban ante las imágenes, pues enfocaban la mirada cuando se les mostraban fotografías en una pantalla.

¿En qué basaron sus resultados?

NPAS explicó que los chimpancés y bonobos miraron alrededor de un cuarto de segundo, entre un 11% y un 14% más, los rostros de los simios que solían conocer y asociaban con los buenos momentos, en comparación con los rostros de extraños.

Los investigadores notaron una tendencia, observaron que los chimpancés y bonobos vieron durante más tiempo imágenes de simios con los que habrían llegado a tener una relación amena.

Cabe mencionar que no han sido los únicos animales que han llamado la atención por contar con una buena memoria, pues delfines, elefantes y perros utilizan el sonido o el olfato para reconocer a otro individuo familiar. No obstante, no tienen la capacidad de utilizar señales visuales para recordar un rostro familiar después de años de no verlo u olerlo.









