¿Cuándo es la última luna llena del 2021? Todo sobre la Luna Fría

Con la llegada de diciembre se da la última oportunidad de disfrutar una luna llena en el cielo antes del año nuevo. Esta en particular significa algo más que especial al ser conocida como Luna Fría.

La NASA explica que dentro de los acontecimientos astrológicos que se podrán observar en el cielo para el final de este 2021, la luna fría es uno de los fenómenos más espectaculares, ya que esta es la luna llena más larga del año y podrá observarse en el cielo por más de 15 horas.

¿Por qué recibe el nombre de Luna Fría?

Respecto al nombre, el Maine Farmer’s Almanac, periódico estadounidense especializado en temas meteorológicos comenzó en 1930 a darle nombres a las distintas fases de la luna a partir de nombres de nativos americanos.

Algunos de los nombres que asignaron se mantienen en uso en la actualidad y se quedaron dentro de la memoria colectiva como es el caso de Luna fría.

Este nombre se le otorgó a la luna llena de diciembre y se debe a que las noches suelen ser más largas y frías al ser la luna llena más cercana al solsticio de invierno.

Esto se debe a que el plano de la órbita de la luna alrededor de la Tierra casi coincide con el plano de la órbita de la Tierra alrededor del Sol. Cuando la trayectoria del Sol se encuentra más baja en el cielo, en efecto contrario, el camino de la luna llena opuesta al Sol aparecerá más alto en el cielo.

Para designar a esta luna también se han ocupado otros nombres como Luna de escarcha por las heladas que ocurren, Luna de invierno, así como Luna antes de Yule, al ser este un festival de solsticio de invierno que duraba por tres días en la Europa precristiana.

Respecto a los budistas que se establecieron en Sri Lanka, la fase lunar ocurre durante el Unduvap Poya.

En otras culturas, como la hindú, la luna llena de diciembre ocurre durante el Festival Datta Jayanti con el que se conmemora el cumpleaños del dios Dattatreya o Datta Foto: Pixabay

Dentro de esta celebración, se afirma que Buda alcanzó la iluminación meditando bajo un árbol Bodhi en la India. Una rama de ese árbol fue llevada al país por C. Sangamittta Theri, la hija del emperador Asoka en el siglo III antes de Cristo. Mientras que, para el año 288 antes de Cristo, el árbol joven fue plantado, por lo que se dice que es el árbol vivo más antiguo plantado por los humanos.

¿Cuándo se podrá observar la Luna Fría en México?

De acuerdo con la NASA, será la noche del domingo 19 de diciembre de 2021 cuando se registre la próxima luna llena y aparecerá cerca de las 01:36 horas, en tiempo del centro en la CDMX.

La luna llena se mantendrá durante tres días aproximadamente a esta hora. En esta ocasión, las fechas no podrían ser mejores porque estará presente desde el viernes por la noche hasta el lunes por la mañana, de forma que será un fin de semana de luna llena.

Al respecto, para la noche del viernes se espere que la luna esté en su apogeo, es decir, su punto más alejado de la Tierra para esta órbita. Para los siguientes días ocurrirá un fenómeno conocido como Luna infantil, que es cuando la luna llena se registra durante las tardes en el cielo.

Una vez que se encuentre en luna llena para la noche del sábado, se espera que se pueda observar en el cielo por un total de 15 horas y 33 minutos, con 14 horas 34 minutos cuando el Sol esté abajo. De esta forma, la noche del sábado para la mañana del domingo ocurrirá la noche de luna llena más larga del año.

Para terminar con este ciclo, la noche del lunes 20 hasta la mañana del martes 21 de diciembre, la estrella Pollux aparecerá cerca de la luna que comenzará a entrar en su fase menguante. Cuando la luna alcance su punto más alto en el cielo para la madrugada del martes, la estrella aparecerá en la parte superior izquierda y podrá ser observable.

¿Cuáles son los eventos astronómicos que restan del 2021?

Pasando el fin de semana luna llena, estos son los eventos astronómicos registrados por la NASA que restan de este año.

22 y 22 de diciembre: El 2021 cerrará con una lluvia de estrellas , proveniente de la constelación de la Osa Menor .

, proveniente de la constelación de la . 27 de diciembre: La Luna llegará a la fase de cuarto menguante, dando espera a la primera luna nueva de 2022.

31 de diciembre: máximo acercamiento de la Luna y Marte.













