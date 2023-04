El dinosaurio Troodon empollaba sus huevos en nidos como las aves actuales, revela estudio

Un nuevo estudio publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), ha revelado que un dinosaurio llamado Troodon, ancestro de las aves, empollaba a sus aves en comunidades de varias hembras.

El estudio sugiere que esta especie, a diferencia de las aves que enterraban sus huevos en la Tierra tal como lo hacen los reptiles de sangre fría para dar calor, empollaban entre varias hembras en una especie de nido comunitarios, según reveló un análisis de la calcificación de cáscara de huevo.

Este comportamiento se había visto en dinosaurios terópodos como el Tyrannosaurus rex y al Velociraptor, cuando científicos descubrieron en el 2021 restos de fósiles empollando a un huevo.

Los resultados sugieren que las hembras Trodoon, que vivió hace más de 65 millones de años, en el período Cretácico, empollaban huevos juntas, y eran animales de sangre caliente capaces de regular su temperatura.

“Las cáscaras de huevo muestran temperaturas variables, a saber, 42 y 29 °C, lo que respalda la hipótesis de una termofisiología endotérmica con una estrategia heterotérmica para esta especie extinta”, señala el estudio.

Con “estrategia heterotérmica” se refiere a que el Trodoon era capaz de alternar una estado de sangre caliente con uno de sangre fría, característica que han heredado algunas aves actuales. El Trodoon era capaz de mantener su temperatura corporal de los 42 grados y descender hasta los 29º C.

Asimismo, el análisis de los restos fósiles de las cáscaras de huevo revelaron que el Troodon fue una especie de puente entre las aves y los dinosaurios, si bien estos vertebrados “no habían adquirido el rápido proceso de calcificación de cáscara de huevo característico de las aves”, la observación de que Troodon retuvo una calcificación lenta similar a la de un reptil, “sugiere que poseía dos ovarios funcionales y estaba limitado en la cantidad de huevos que podía producir, por tanto, sus grandes nidos habrían sido -empollados- por varias hembras”.





Huevos de dinosaurios. Foto: Pixabay





En síntesis, el Trodoon arroja dos resultados: el primero es la transición de los animales de sangre fría como los dinosaurios a las aves de sangre caliente, por lo que ese dinosaurio fue una especie de puente; en segundo lugar, las hembras Trodoon compartieron nidos, un comportamiento que actualmente está presente en los corrales de aves y que ya se veía desde hace más de 65 millones de años.

“Puede que tengamos la oportunidad de explorar toda la ascendencia de los dinosaurios y ver exactamente dónde se produjo el cambio”, dijo el autor del estudo, Mattia Tagliavento, investigador postdoctoral de paleontología en la Universidad Goethe de Frankfurt.