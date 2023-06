What? Lingüistas identifican nuevo dialecto del inglés; Miami es su origen

La lengua es uno de los femómenos sociales más interesantes que ocurre entre los humanos y es que puede variar desde la zona donde se habla hasta la persona que lo utiliza.

En este sentido si tenemos un lugar donde se ocnentra una gran numero de personas, como migrantes, puede haber un intercambio cultural bastante interesante. Muestra de ello es el nuevo dialecto que lingüistas detectaron en Miami y que está enriquecido en buena parte por los hispanos.

Diferencia entre lenguje y dialecto

El lenguaje es diferente a lo que conocemos como dialecto. Los lingüistas identifican al lenguaje como el -idioma- que hablamos, se pueden usar comos sinónimos. No obstante, el significado de dialecto es menos claro entre las personas que comúnmentelo lo usan como idioma.

Dialecto se refiera a la variación lingüistica de un idioma, es decir, hay diferentes dialectos, de una mismo idioma, por ejemplo, existe el inglés de Estados Unidos, Inglaterra, Bahamas, al igual que el portugués es diferentes al de Brasil que al de Portugal, ya que cada uno puede incluir diferentes palabras firmas de expresarse, a eso se refiere dialecto.

Sociolecto se refiere al lenguaje en un grupo social en específico, como una comunidad sefaradí e idiolecto es el habla de una sola persona.





El dialecto es la suma de diferentes elementos

La reciente investigación de la Universidad de Florida publciada en la revista English World Wide , ha encontrado 305 nuevas evidencias del surgieminto de un nuevo dialecto entre las personas que viven en esa región de Estados Unidos.“We got down from the car and went inside.”; “I made the line to pay for groceries.” y “He made a party to celebrate his son’s birthday.”, son algunas de las nuevas expresiones que puede escuchartse al sur de Florida.

Los lingüistas explica que este fenómeno ocurre cuando dos o más idiomas entra en contacto, en este caso, muchos algunos rases o dichos del español son introducidos a inglés de Miami, que ya de pr sí estaba muy en contacto con el español de las Antillas, luego los mismos dichos comienzan a utilizarse pero ahora en inglés, por eso al peculiaridad de estas frases.

“Cuando llevamos a cabo una investigación como esta, es un recordatorio de que no hay palabras -reales- o palabras -simuladas-. Solo hay palabras. Y todas las palabras provienen de algún lugar”, dijo el sociolingüista de FIU Phillip Carter , autor principal del estudio.

“Cada palabra tiene una historia. Eso se aplica a todas las palabras habladas en Miami".

El investigador de la Universidad de Florida, Philip Carter junto a la estudiante de maestría de FIU, Kristen D'Alessandro Merii, examinaron cómo se usan estas nuevas expresiones, poniendo énfasis cuando un hablante traduce directamente una expresión de un idioma, considerado el "idioma de origen" a otro idioma.





Miami City Hall. Foto: Pexels





“Las traducciones pueden ser sutiles. Por ejemplo, -bajar del carro-” se convierte en -get down from the car-” y no en - get out of the car-. Y -una empanada de carne- se convierte en -empanada de carne- en lugar de la más específica -empanada de carne-”, ya que en español, dependiendo del contexto, -carne- puede referirse a todas las carnes (incluyendo pollo y cerdo) o específicamente solo a la carne de res”

“No hay un solo idioma que no tenga palabras prestadas de otro idioma”, dijo Carter.

“El préstamo es una realidad ineludible de las lenguas del mundo. Cuando la mayoría de la población habla dos idiomas, se producirán muchos contactos lingüísticos interesantes”.

“Esto muestra que los miamenses evalúan ciertas frases de manera diferente y no ven algunos ejemplos como -antigramaticales-. Entonces, esos son los que se transmiten”, dijo Carter.

“Así es como nacen los dialectos. Las cosas menores se suman”.