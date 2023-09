Detectan gases similares a los de la Tierra en exoplaneta a 120 años luz de distancia

En 2015 fue cuando gracias al telescopio espacial James Webb se descubrió la existencia del exoplaneta K2-18 b, a 120 años luz de la Tierra.

Desde su hallazgo se le comparó con nuestro planeta debido a su potencial para poseer elementos similares como una atmósfera rica en hidrógeno y una superficie cubierta de océanos de agua.

Ahora gracias a su investigación, la NASA ha dado a conocer que en su atmósfera se encuentran gases que podrían indicar la posibilidad de vida en el K2-18 b.

Nuevas elementos descubiertos en exoplaneta K2-18 b

Según las observaciones del telescopio espacial, la atmosfera del exoplaneta el K2-18 b contiene moléculas portadoras de carbono, entre ellas metano y dióxido de carbono.

Algunos astrónomos creen que estos mundos son entornos prometedores para buscar pruebas de vida, por lo que dicho exoplaneta podría ser de tipo Hycean, es decir que sus grandes océanos se convierten en candidatos para sustentar la vida microbiana.

The Webb telescope has detected carbon dioxide and methane in the atmosphere of exoplanet K2-18 b, a potentially habitable world over 8 times bigger than Earth. Webb’s data suggests the planet might be covered in ocean, with a hydrogen-rich atmosphere: https://t.co/qN1SqCfFt1 pic.twitter.com/yoXF3flsUl — NASA Webb Telescope (@NASAWebb) September 11, 2023

"Tradicionalmente, la búsqueda de vida en exoplanetas se ha centrado principalmente en planetas rocosos más pequeños, pero los mundos Hyceanos más grandes son mucho más propicios para las observaciones atmosféricas", explicó Nikku Madhusudhan, de la Universidad de Cambridge.

La abundancia de metano y dióxido de carbono, y la escasez de amoniaco, apoyan la hipótesis de que puede haber un océano bajo una atmósfera rica en hidrógeno de este lejano planeta.

Las primeras observaciones de Webb también permitieron detectar una molécula llamada dimetil sulfuro (DMS), la cual también está presente en la atmósfera terrestre y procede del fitoplancton marino.

Sin embargo, Madhusudhan explicó que los próximos datos arrojados por Webb permitirán confirmar si está presente en su atmósfera en niveles significativos.

Características del exoplaneta K2-18b

El exoplaneta K2-18 b se encuentra en la zona habitable de su estrella.

Es de un gran tamaño, con un radio 2.6 veces mayor que el de la Tierra, significa que su interior contiene probablemente un gran manto de hielo a alta presión, como Neptuno, pero con una atmósfera más fina rica en hidrógeno y una superficie oceánica.

Aunque se prevé que los mundos Hycean tengan océanos de agua, es posible que el océano de dicho exoplaneta esté demasiado caliente para ser habitable o ser líquido.

“Nuestros hallazgos subrayan la importancia de considerar diversos entornos habitables en la búsqueda de vida en otros lugares", señaló Madhusudhan.