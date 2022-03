Herencia neandertal: variante de riesgo para Covid protege del VIH

Con la llegada del virus SARS-CoV-2, que provoca la enfermedad de Covid-19, se dio a conocer que las comorbilidades - enfermedades como diabetes, hipertensión, o asma . provocan un mayor riesgo de padecer un caso grave de la enfermedad, sin embargo un estudio reveló que el virus descubierto en China también podría proteger del riesgo de infectarse de otra enfermedad, el cual, está relacionado con nuestra ascendencia neandertal.

El genetista, Svante Pääbo, del Instituto Max Planck en Alemania, y su colega Hugo Zeberg, del Instituto Karolinska de Estocolmo, demostraron en un estudio que una variante genética heredada por nuestros antepasados neandertales fungía como el principal factor de riesgo para sufrir Covid-19 grave.

De acuerdo con la investigación, el principal factor de riesgo genético para contraer una infección grave de Covid-19 reside en el cromosoma 3, el cual es heredado de los neandertales.

Lo que destaca el estudio fue que dentro del cromosoma 3 se halla un receptor denominado CCR5, el cual es una proteína que utiliza el virus VIH para infectar los glóbulos blancos.

Dentro del estudio publicado en la revista PNAS, el nvestigador Zeberg describió que las personas portadoras del Covid-19 con alto factor de riesgo tenían una menor presencia de receptores CCR5.

"Este importante factor de riesgo genético para Covid-19 es tan común que comencé a preguntarme si en realidad podría ser bueno para algo, como brindar protección para alguna otra enfermedad infecciosa", detalla Zeberg en la publicación de la revista PNAS.

Y, efectivamente, descubrió que las personas portadoras de la variante de riego Covid-19 eran 27% menos propensas a infectarse del virus VIH, que provoca el sida. Para confirmar su hipótesis los investigadores analizaron datos de pacientes infectados por el SARS-CoV-2 de tres biobancos diferentes (Finnen, UK Biobanck y Michigan Genomic Initiative).

"Esto muestra cómo una variante genética puede ser tanto una buena como una mala noticia: una mala noticia si una persona contrae Covid-19, una buena noticia porque ofrece protección contra la infección por el VIH”, razonó Zeberg.

No obstante, dado que el VIH no surgió hasta el siglo XX, la protección contra dicha enfermedad infecciosa no explica por qué la variante genética de riesgo de Covid-19 se hizo tan comun despues de 10 mil años.

A respecto Zeberg concluye que "probablemente fue la protección contra otra enfermedad lo que aumentó su frecuencia después de la última edad de hielo".

Con información de EFE y Revista PNAS