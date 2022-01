Telescopio Espacial James Webb completó con éxito última etapa de su despliegue

Con la apertura y acoplamiento total del espejo principal del telescopio espacial James Webb, la agencia estadounidense NASA culminó este sábado con éxito el desdoblamiento completo de este potente y agudo observador cósmico, marcando un nuevo "hito" en el espacio.

La NASA terminó hoy el desdoblamiento de los últimos 3 de un total de 18 hexágonos de berilio bañados en una fina capa de oro que componen el espejo principal.

Ya antes había desplegado durante los últimos días el espejo secundario y un parasol del tamaño de una cancha de tenis.

Durante una transmisión en directo de un modelo que simulaba lo que estaba sucediendo en tiempo real en el espacio, el público pudo observar este sábado el acoplamiento de esta última ala, la de estribor, del espejo principal, que tiene una dimensión de 6,5 metros.

"Se trata de un hito", expresó con entusiasmo Thomas Zurbuchen, administrador asociado de la NASA, sobre la operación de desdoble, considerada la primera en su tipo por la agencia federal.

"Este es el último de los principales despliegues en el observatorio, y su finalización sentará las bases para los cinco meses y medio restantes de puesta en marcha", detalló la NASA.

🔴 LIVE from mission control: @NASAWebb experts give real-time updates as the telescope's golden honeycomb-like mirror takes its final shape in space.



This marks the end of an unprecedented 14-day deployment process! Use #UnfoldTheUniverse for questions. https://t.co/9ObGVUZvdG — NASA (@NASA) January 8, 2022

Está pendiente aún "establecer una temperatura de funcionamiento estable, alinear los espejos y calibrar los instrumentos científicos", detalló la agencia federal.

Si todo va bien, este proyecto de la NASA y las agencias espaciales de Europa (ESA) y Canadá (CSA) mostrará las primeras imágenes en unos seis meses, probablemente el próximo junio. "Dos semanas después del lanzamiento NASAWebb alcanzó su próximo hito más importante: los espejos completaron su despliegue y el telescopio de próxima generación tomó su forma real", manifestó la NASA.

El desdoble final había comenzado este viernes mientras el telescopio avanza por el espacio tras su lanzamiento el pasado 25 de diciembre, desde el puerto espacial europeo en Kurú (Guayana Francesa).

Este complejo observatorio cósmico, que se prevé llegará a su destino final el 23 de enero próximo, está aproximadamente al 70% de su destino final, que será a unos 1,6 millones de kilómetros de la Tierra en un punto gravitacionalmente estable llamado L2.

Final wing is now deployed! Short celebration, but we’ve still got work to do. Engineers are working to latch the wing into place, a multi-hour process. When the final latch is secure, #NASAWebb will be fully unfolded in space. #UnfoldTheUniverse More 📷 https://t.co/n9v3La32ic pic.twitter.com/Mng79UTPRT — NASA HQ PHOTO (@nasahqphoto) January 8, 2022

La NASA desplegó el viernes el panel del espejo en el lado de babor del observatorio.

"Estos paneles laterales, que se doblaron hacia atrás para el lanzamiento, contienen cada uno tres de los dieciocho segmentos hexagonales del espejo", detalló la NASA.

Esta semana ya abrió con éxito el parasol, que evitará la radiación solar y proporcionará sombra a los instrumentos del observatorio.

La NASA también desempacó esta semana un espejo secundario, todo mientras avanza a más de 1 millón de kilómetros de la Tierra.

Todas las partes que componen el telescopio, que revelará los elementos de planetas distantes gracias a su agudeza visual, fueron dobladas para poder acomodarlas en el cohete Ariane V.

Durante los últimos días el telescopio se ha venido desempacando, alineando y encendiendo poco a poco y con gran cuidado para no arruinar la misión antes de su destino final, en donde permanecerá estacionado durante la próxima década. El telescopio fue diseñado durante más de tres décadas y es considerado el sucesor del Hubble.

