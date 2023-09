Científicos descubren al primer híbrido perro-zorro; fue rescatado tras ser atropellado

Luego de que fuera atropellado, un animal con el aspecto de un perro llegó a un centro de rehabilitación en Brasil, donde después de revisarlo notaron que sus características y comportamientos eran inusuales.

Los veterinarios notaron que Dogxim, nombre con el que bautizaron a esta especie, ladraba como un perro, pero también trepaba los arbustos, tenía orejas puntiagudas y en lugar de alimento para caninos prefería comer ratas.

Puedes leer también: Arañas gigantes vivieron en Australia: hallan un fósil de hace 16 millones de años

Al ver esto, sus cuidadores comenzaron a preguntarse si había posibilidades de que fuera un híbrido, por lo que contactaron al genetista Thales Renato Ochotorena de Freitas y Rafael Kretschmer de la Universidade Federal do Rio Grande do Sul.

Los análisis lo confirmaron, se trataba de una combinación entre perro y zorro, un híbrido del que no se tenía registro en el mundo, generando entusiasmo e intriga por el animal.

La peculiaridad de esta especie se da porque la combinación entre perros y lobos suele ser común por estar estrechamente relacionadas, pero los perros y zorros pertenecen a “dos géneros separados por 6.7 millones de años”.

First ever Dogfox 'Dogxim' hybrid found in brazil, I don't know about you but😍😍😍 pic.twitter.com/NH2RH8syoX — Hornedog MacBean (@TheHornedog) September 19, 2023

En un artículo publicado en National Geographic se explica que Dogxim es un cruce entre "perro" y "graxaim do campo", nombre en portugués que se la da al zorro de las pampas.

Este curioso híbrido es el primero en el mundo que se conoce, sin embargo no sería el único. Los cambios ambientales podrían dar lugar a más de ellos, aunque eso no es muy positivo.

Dogxim murió por causas desconocidas

Para confirmar que se trataba de un híbrido los científicos se basaron en los cromosomas. Dogxim tenía 76 en total; un perro doméstico tiene 39 cromosomas y un zorro de las pampas tiene 37, lo que da 76.

Esa fue la prueba para determinar la hibridación y aunque es un descubrimiento fascinante, envuelve dos problemáticas.

Fox/Dog Hybrid Discovered In Brazil



Scientists claim that this is the first time they have encountered such a cross-breed in the wild, and have named it dogxim.



The creature was brought to the experts after he was hit by a car in 2021.

RT pic.twitter.com/KkiAYWGRhA — Moh Musthafa Hussain (@musthafaaa) September 16, 2023

La primera es que este animal es el resultado de que el zorro de pampas está perdiendo gran parte de su hábitat natural a causa de la sobrepoblación humana. Es así como un perro doméstico se pudo encontrar con el animal salvaje.

Y finalmente, las especies creadas mediante hibridación suelen tener problemas de salud que les quitan las posibilidades de sobrevivir. Este fue el caso de Dogxim, quien fue rescatada en 2021 y falleció por causas desconocidas el pasado marzo de 2023.