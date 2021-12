¿Conoces el multiverso de "Betty la fea"? Aquí los detalles

La euforia por el estreno de "Spider-Man: No Way Home" no sorprende, ya que los fans del universo cinematográfico de Marvel dan oficialmente la bienvenida al "multiverso" de esta historia.

El multiverso del hombre araña suele ser conocido como "Spiderverso" y este tiene una forma peculiar. No son dimensiones paralelas porque el tiempo y espacio no se concibe como una línea recta. Se le conoce como ramificaciones y en realidad es una telaraña debido a que cada cambio de decisión produce una realidad alterna con sus propias consecuencias.

Pero sabías que hay un multiverso aún más grande que el de Spider-Man, se trata de la popular novela "Betty la fea", la cual cuenta con diferentes versiones alrededor del mundo, aquí te las explicamos a detalle.

Así se ve "Betty, la fea" al rededor del mundo

La primera y más popular Beatriz Pinzón es Ana María Orozco, protagonista de la versión original de la telenovela "Yo soy Betty, la fea", la cual se estrenó en el año de 1999 en Colombia. A ella pronto se unieron múltiples actrices que, con ciertos cambios de nombre y guion, han contado la historia de Betty y don Armando.

En el año de 2010, esta primera versión fue reconocida como la novela más exitosa de la televisión, siendo además la que mas tiempo ha estado al aire, con dos años sin parar, lo cual le dio el mérito de pertenecer al libro de los récord Guinness.

Un dato curioso acerca de esta novela es que incluso el entonces presidente de Colombia, Andrés Pastrana, era fan de la historia. Incluso durante un discurso habló de la novela y pidió que no pusieran a Betty como corrupta pues daría un mal ejemplo a la sociedad.

La popularidad fue tan grande que televisoras de todo el mundo decidieron adaptar la historia a sus propias culturas. A continuación te contamos cuáles han sido las adaptaciones de "Betty la fea"

2005

En el año de 2005 en Alemania se estrenó "Verliebt in Berlín" (Enamorada en Berlín), como protagonista Alexandra Neldel, cuyo personaje, llamado Elisabeth, era conocido como Lisa. La serie tuvo dos temporadas y 645 episodios, casi el doble que los de la telenovela colombiana.

En el mismo año Rusia también tuvo su propia versión: "No nació bella", que atrajo a televidentes que no habían visto antes una telenovela e hizo famosa a la actriz Nelli Uvarova.

2006

Para el 2006 en Estados Unidos lanzaron la serie "Ugly Betty", con cuatro temporadas y 85 episodios, situada en Nueva York. En esta versión, Betty y Daniel, el coprotagonista, no se enamoran sino hasta el episodio final. La actriz estadounidense de origen hondureño América Ferrera fue la encargada de darle vida a Betty.

México también se sumó al multiverso en este año, con su producción "La fea más bella" protagonizada por Angélica Vale, la cual alcanzó los 300 episodios y disparó los ratings de la televisora.

2008

En Polonia el título cambió a "BrzydUla", estrenada en el año 2008, donde Julia Kamisnka obtuvo el papel de Ula, la economista poco fashion.

Serbia y Croacia también se sumaron a la lista en el mismo año, con su versión "No te rindas, Nina", tras su estreno rápidamente remplazó a otro programa en el horario estelar.

2009

En Brasil se llamó "Bela a Feia" (2009), y obtuvo el papel principal la mexicana nacionalizada brasileña Giselle Itié. En esta adaptación Betty pasó a ser Bela (por Anabela).

2019

A 20 años de su estreno la historia continúa vigente, a tal punto que en el 2019 Telemundo decidió retomarla y lanzar "Betty en NY", una adaptación libre con Elyfer Torres como Betty, y con un elenco mayoritariamente latino.

En esta versión Betty debe aceptar un trabajo para el que está sobrecalificada, ya que es discriminada por su aspecto.

2021

Durante este año en Sudáfrica estrenaron "Bettina", con la joven actriz Farieda Metsileng como protagonista. La cual mantiene altos los indices de vistas en la televisión nacional.

Otras "Bettys"...

Asimismo existen aún más adaptaciones alrededor del mundo como lo son: "I Love Betty la fea" versión realizada en Filipinas, como actriz principal Bea Alonzo.

En Grecia se estrenó "María, i Asximi", y la protagonista fue la actriz Aggeliki Daliani.

Mientras que los tailandeses mantuvieron el nombre de la telenovela, pero llamaron a "Betty Pet" (patito), con la actriz Pratchayanan Suwanmani.

Para Turquía lanzaron su versión "Sensiz Olmuyor", con Yeliz Sar en el papel de Betty. ¿Qué tal escuchar a Betty en vietnamita? Es posible, en la voz de la actriz Nguyen Ngọc Hiệp.

La lista podría continuar ya que el multiverso parece no tener fin, cuéntanos en los comentarios cuáles de todas las versiones has visto y cuál es tu favorita.