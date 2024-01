La diseñadora que engañó al mundo sobre su participación en Studios Ghibli

La historia de Geraldine Fernández y su supuesta participación en Studio Ghibli se hizo tendencia en redes sociales luego de que ella asegurara haber sido parte del equipo de ilustradores que participó en “El niño y la garza”, la cinta más reciente de Hayao Miyazaki.

Tras hacerse viral la historia, el medio colombiano El Tiempo se dio a la tarea de hacerle una entrevista a la joven, y ella con diapositivas que al parecer contenían bocetos con la marca de Studio Ghibli contó sobre su “participación”.

Sin embargo, a muchos no les convenció la historia ya que había piezas que no encajaban, ¿eran verdaderos los bocetos?, ¿por qué no aparecía en los créditos?; esta y más interrogantes surgieron tras la entrevista y diversos usuarios se dieron a la tarea de comprobar si era verdadera la historia.

Gossip “El niño y la garza” llega a México: ¿cuándo y dónde podrás verla?





Así engañó a todo mundo sobre su participación en Studio Ghibli

“El niño y la garza” es la última película del reconocido escritor Hayao Miyazaki, uno de los fundadores de Studio Ghibli y recientemente ganó un Globo de Oro por “Mejor Película Animada”.

El estudio japonés es mundialmente famoso por su calidad por lo que participar en un proyecto es todo un privilegio; sin embargo, hubo una joven colombiana, llamada Geraldine Fernández que presumió haber sido parte del equipo de ilustradores.

En entrevista con El Tiempo, la joven presumió una serie de bocetos que supuestamente tenían el logo de Ghibli, junto a múltiples videos donde ella se grababa dibujando y hasta con correcciones de Miyazaki.

El video que se hizo viral fue un material del medio colombiana hecho a partir de un collage del trabajo de la mujer, pero al poco tiempo de haber salido, muchos internautas desconfiaron de su autenticidad.

Muchos se preguntaron por qué la joven no aparecía en los créditos, pero ella aseguró que las personas tenían envidia.

Luego de diversas sospechas, el medio y diversas personas se dieron a la tarea de comprobar la autenticidad y exigieron pruebas, incluso El Tiempo exigió pruebas pero ella después admitió que nos las tenía.

El descuido del medio se debió a que en Colombia no había distribución local de la cinta y dependieron de la verificación de Chile; sin embargo, emitieron una publicación donde aclaraba lo sucedido.

Se desataron los memes

Frente al desastre que se hizo, los internautas no perdonaron y llenaron la redes sociales de divertidos memes.

Geraldine Fernández llegando a trabajar a Tecnoglass hoy pic.twitter.com/0PzHr4JF4V — Guillermo Romo (@GuillermoRomo) January 16, 2024

Geraldine Fernández después de dibujar los 25.000 fotogramas para estudios Ghibli 😆😆😆 pic.twitter.com/fR06utWSgW — @pocosfolloguers (@pocosfollow2) January 16, 2024

"La Colombiana" en Studio Ghibli.#casetera #geraldinefernandez #tecnoglass #studioghibli #elniñoylagarza #hayaomiyazaki #comiccolombiano #miyazaki #globosdeoro pic.twitter.com/igjXyFWrt7 — CASETERA (@Casetera) January 16, 2024

Geraldine Fernández llegando mañana a Tecnoglass: pic.twitter.com/7tdRyWtm78 — Seb (@FueledByChangua) January 16, 2024