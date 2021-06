Ya viene el E3 y la ola de eventos de videojuegos más esperados para 2021

La Electronic Entertainment Expo (E3) es la exposición más importante de videojuegos a nivel global la cual reúne en un evento a desarrolladores, publicistas y fabricantes de la industria durante cuatro días para mostrar lo que se viene para todos los gamers.

¿Cuándo y dónde?

El E3 se llevará a cabo del 12 al 15 de junio y será de forma virtual por segundo año consecutivo debido a la pandemia de Covid-19.

El evento se trasmitirá desde sus redes sociales como Youtube, Twitch y Facebook.

Este año los headliners serán Nintendo y Xbox, le siguen Ubisoft, Square Enix, Capcom, Mythical, Freedom Games, Warner Bros., Bandai Namco, Gearbox entertaimente, Sega, NetEase Games, por mencionar algunos.

¿Qué esperar?

Los fans de Nintendo esperan con ansias el anuncio de la siguiente generación de la Switch o quizás la tan resonada Switch Pro. Por el lado de Xbox, se prevé que venga un nutrido listado de videojuegos para la nueva consola de Microsoft.

El gran ausente sin duda será PlayStation que por tercer año consecutivo no estará en la mayor fiesta de videojuegos. El cambio de estrategia de Sony viró hacia la independencia pues sus eventos en línea de State of Play le permiten mostrar sus novedades sin estar comprometidos a las fechas del E3.

Los eventos que no te puedes perder

Así como la industria del cine tiene su temporada de premios, el cluster de videojuegos hace lo mismo con el E3 como punto de partida. A continuación te mostramos los eventos que no te puedes perder si eres un entusiasta de los videojuegos.

Gamescon 2021

Si Estados Unidos brilla con el E3, Europa no se queda atrás pues Alemania alberga la otra feria importante de la industria, la Gamescon.

Fechas: 25 AL 27 de agosto

Tokyo Game Show (TGS) 2021

El Toky Game Show 2021 está de fiesta pues celebra 25 años. El evento se caracteriza por mostrar lo mejor de casa donde los invitados de lujo son Capcom, Square Enix y Konami. Sobra decir que es él evento ideal para los otakus que son amantes del ánime y la cultura japonesa.

Fechas: 30 de septiembre al 3 de octubre

EVO 2021

En el terreno de los Esports o deportes electrónicos, el Evolution Championship dSeries mejor conocido como EVO es el evento donde los campeones de Street Fighter, Tekken, Guilty Gear y Mortal Kombat se reúnen para mostrar sus mejores habilidades.

Fechas: Evo Community Series | 10 de junio al 3 de agosto / Evo 2021 Online | 6 al 8 de agosto y del 13 al 15 de agosto

Worlds 2021

Otro evento imperdible es el campeonato mundial de League of Legends del gigante de videojuegos, Riot Games. Este año, el evento que junta a los mejores del mundo en el género de multijugador de arena de batalla en línea (MOBA), será en el Universiade Sports Centre ubicado en la ciudad de Shenzhen, China.

Fechas: 6 de noviembre

The Game Awards 2021

Para cerrar el año, ningún gamer se puede perder los Game Awards, la gala que premia a los mejores videojuegos del año. Este 2021 celebrará su séptima edición y al igual que en sus versiones anteriores, podrá verse en vivo desde sus redes sociales.

Fecha: diciembre 2021

