Por fenómeno de "La Niña", se prevé menos lluvia en el país

Este año, habrá menos lluvia disponible en el territorio nacional, que preocupa a la Secretaría de Agricultura, porque los pronósticos climatológicos y lluvia-sequía, señalan altas probabilidades de que se instale un régimen del fenómeno de “La Niña” en el país, con una intensidad media. Esto implica que será un año con menos lluvia que el 2020 y anteriores.

Así lo manifestó el subsecretario de Autosuficiencia Alimentaria de la Sader, Víctor Suárez Carrera, quien, en conferencia de prensa, sostuvo que el ciclo que va a iniciar es el de primavera-verano que se caracteriza por la dependencia del temporal de lluvias. En su gran mayoría, los agricultores siembran en función de las lluvias.

En conferencia de prensa a distancia y en respuesta a El Sol de México, dijo: “Tenemos una gran preocupación porque de acuerdo con los pronósticos climatológicos y de lluvia-sequía, estamos ante la posibilidad, con altas probabilidades que se instale un régimen del fenómeno de “La Niña”, en el país con una intensidad media. Esto implica que en términos generales será un año con menos lluvia que el año pasado y anteriores”.

Subrayó que los mejores investigadores de climatología del país: del Servicio Meteorológico Nacional, del Instituto Nacional del Agua, del Centro de Información del Instituto de Investigaciones Agropecuarias y Forestales, de AgroAsemex y otros, confirman “que efectivamente, tendremos un año con menos lluvia disponible”.

Ante esta situación, ya se puso a disposición de los productores esta información “para que también ajusten sus decisiones de siembra. En unos casos habrá que retrasarlas; en otros, habrá que hacer una sustitución de cultivos o generar métodos agronómicos que permitan capturar, almacenar con eficiencia, el agua de lluvia disponible”.

Enfatizó que, en muchas ocasiones, por prácticas inadecuadas derivadas del modelo “Revolución Verde”, se han utilizado demasiados fertilizantes químicos, demasiados agrotóxicos y demasiada maquinaria agrícola inadecuadamente, que compactaron los suelos.

“Y los suelos compactados, sin materia orgánica, sin oxigenación, no pueden retener el agua de lluvia, la escurren. No permiten que se filtre en la capa inmediata superior del suelo y entonces, el agua corre y se pierde. No se almacena en los cultivos”, lamenta.

Para hacer frente a este fenómeno, dijo, “estamos con una estrategia de acompañamiento con pequeños productores para mejorar sus sistemas de producción, para usar tecnologías sustentables, considerando en primer lugar el suelo, la salud del suelo que es fuente de salud y de alimentos”.

El motivo de la conferencia fue dar a conocer la dispersión de recursos a casi 260 mil productores de temporal de la región Centro-Valles Altos que comprende los estados de México y Ciudad de México, Hidalgo, Morelos, Puebla y Tlaxcala.

La meta anual es apoyar a 385 mil agricultores, con un monto de $1,717 millones. Los avances en la entrega de recursos ya son del 70% con un total de $1,214 millones al 67.4% de los productores en este ciclo.

Señaló el ingeniero Suárez que, en la Ciudad de México, ya se rebasó la meta de productores y presupuesto establecido.

En esta región, los agricultores cultivan maíz, frijol, sorgo, entre otros y se les apoya para la compra de semillas, fertilizantes, arrendamiento de maquinaria o de bueyes o mulas para el arado, para el impulso de su actividad productiva.

También se les apoya para utilizar menos fertilizantes y agroquímicos, subrayó.

En esta región son muchas las comunidades indígenas beneficiadas. “Valoramos a las comunidades indígenas. No es un tema de justicia sino reconocer el gran potencial que tienen los pueblos indígenas y tienen una cultura alimentaria reconocida por la UNESCO como Patrimonio Intangible de la Humanidad, dijo el subsecretario.

Igual, reconocemos a las mujeres campesinas. Y las apoyamos para avanzar en igualdad sustantiva y contribuir a que la violencia contra ellas, cese.

Se apoya hasta productores de 5 hectáreas. El 85% son de pequeña escala. Se trata de un programa para el rescate del campo y con enfoque a indígenas y mujeres.

Los recursos se depositan en sus cuentas bancarias a los que las tienen. O se expiden giros telegráficos que cobran en Telecomm. ¡Ya pueden ir a cobrar su apoyo estos 260 mil productores!