Mujer con útero transplantado da luz a su primer bebé en España

Uno de los anhelos que muchas parejas tienen es el de formar una familia, pues es una decisión que no se toma a la ligera y que trae consigo una serie de responsabilidades, pero en muchas ocasiones este proceso no es medicamente posible, por lo que existen opciones como la inseminación artificial e incluso la adopción, pero la medicina no se detiene en la búsqueda de opciones.

Dentro de los más recientes hallazgos se encontró un trasplante de útero a una mujer en España, misma que recientemente logró su primer bebé tras haberse sometido a este procedimiento, lo que implicaría un avance en la ciencia médica que abriría la puerta a mayores posibilidades de que más familias se conformen, pero, ¿cómo se dio este proceso y qué se sabe del bebé?



¿Cómo fue el trasplante de útero?

Fue en octubre de 2020 luego de que se descubriera que Tramara Franco padecía una enfermedad congénita que le había provocado que naciera sin útero ni trompas de Falopio, pero sí con ovarios, que tras una serie de estudios se decidiera someterla a una cirugía de 20 horas mediante la que le fue implantado este órgano necesario para la reproducción humana, lo cual se logró con éxito.

Este procedimiento se realiza en mujeres que nacieron sin útero o que lo perdieron por alguna causa médica, permitiendo a la receptora convertirse en madre genética; sobre la donante se puede tratar de una mujer emparentada, aunque también es posible la compatibilidad sin parentesco, el estudio de su viabilidad comenzó en ratones y primates en países como Suecia, Francia, Turquía, España, Rumanía, Australia, Colombia, Japón, Estados Unidos y China, entre 1999 y 2008.

Cabe señalar que este procedimiento a generado algunas polémicas, pues algunas instituciones se han negado a practicarlo “por motivos éticos y sociales”, refiriendo principalmente por el motivo de que las donantes de estos órganos se encuentran vivas, por lo que hasta el momento sigue considerado como un procedimiento experimental, además de los riesgos que podría implicar el que también califican algunos médicos como un procedimiento no vital.

¿Qué se sabe del bebé nacido mediante trasplante de útero?

Fue en el Hospital Clínic de Barcelona donde el lunes se anunció el nacimiento del primer bebé bajo este procedimiento en España, mismo que recibió el nombre de Jesús; el órgano que lo incubó fue donado por la hermana de la paciente y todo el proceso se llevó a cabo en la capital catalana, donde la mujer permaneció bajo vigilancia con el objetivo de lograr el embarazo.

Tras el trasplante fue en el mes de septiembre cuando la mujer logró quedar embarazada y fue debió a una serie de complicaciones que se dieron durante la gestación que el alumbramiento se tuvo que adelantar a los siete meses, cuando se logró el nacimiento sin complicaciones, aunque este proceso no terminó ahí para la mujer, pues ahora el útero le tiene que ser retirado.

Finalmente, la intención de este último proceso radica en el hecho de que este órgano tiene una función esencialmente reproductiva, por lo que caso de dejárselo Tamara tendría que medicarse para evitar un rechazo; cabe señalar que hasta el momento son más de cien trasplantes de útero los cuales han permitido el nacimiento de más de 50 niños mediante esta técnica en el mundo.

