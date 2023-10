Locura por cartas de Pokémon obligan al Museo de Van Gogh a retirarlas

El museo Van Gogh de Ámsterdam anunció este sábado que retira las cartas de Pokémon inspiradas en el famoso pintor, una iniciativa destinada a captar a un público joven, debido al comportamiento de los especuladores que compran los artículos más codiciados editados en número limitado para revenderlos a precios exhorbitantes.

Lanzada en septiembre para conmemorar el 50 aniversario del centro cultural, la colaboración con Pokémon pretendía seducir a los jóvenes e incluía exposiciones que mostraban los vínculos entre la obra de Vincent Van Gogh y "el arte y la cultura japoneses".

Puedes leer también: Ash y Pikachu salen de Pokémon: ¿por qué el anime le dice adiós a sus protagonistas?

Pero, esta operación ha atraído a los entusiastas de los juegos de cartas de Pokemon dispuestos a hacer cualquier cosa para conseguir una edición limitada de la tarjeta "Pika-retrato", que muestra a Pikachu con un sombrero de fieltro gris en una pose inspirada en un famoso autorretrato de Vincent Van Gogh.

Doble Vía Tamagotchi y otros juguetes que fueron la sensación en los años 90’s

Esta carta se distribuía tras un juego de pistas organizado en la sala del museo para los jóvenes visitantes.

"Recientemente, un pequeño grupo de individuos creó una situación indeseable que nos llevó a tomar la difícil decisión de retirar la carta promocional de Pikachu con el sombrero de fieltro gris del museo", señaló el museo en un comunicado.

La decisión se tomó para permitir a los visitantes recorrer la exposición "de una manera segura y agradable" y para garantizar la seguridad del personal, agregó la institución.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

Los visitantes publicaron en las redes sociales videos que muestran escenas de estampidas en el museo, seguidores de las cartas de Pokémon corriendo de manera alocada para hacerse con alguno de estos artículos.

Meanwhile in the Pokemon at Van Gogh Museum Amsterdam... 🤦‍♂️#Pokemon pic.twitter.com/1pQxo4EcXF — Pokemon Deals Community (@deals_pokemon) September 28, 2023

El número de las cartas es determinado, por lo que los ávidos coleccionistas están dispuestos a pagar enormes sumas para obtenerlas.

Los especuladores obtenían el mayor número posible de cartas para revenderlas en Internet.

"Pikachu con sombrero de fieltro gris", cambió de manos por cientos de dólares. Incluso, uno estuvo a la venta en eBay por la cantidad astronómica de 6 mil 969 dólares.

Los aficionados británicos, estadounidenses y canadienses de la franquicia japonesa tendrán una nueva oportunidad de conseguir esta carta exclusiva gracias al Centro Pokémon, indicó el museo.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Las tiendas neerlandesas la venderán de nuevo a principios del próximo año, pero "no estará disponible a través del museo Van Gogh", añadió el comunicado.