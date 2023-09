Pokémon toma el Museo de Van Gogh: fans provocan caos al conseguir souvenirs [Video]

¿Te imaginas algunas de las obras de Van Gogh, pero con los personajes de Pokémon? Bueno pues este crossover que nadie esperaba es una realidad en la ciudad de Ámsterdam.

El Museo Van Gogh está celebrando sus 50 años y para ello, se les ocurrió hacar una colaboración con Pokémon, para darle vida a las obras del gran pintor, pero con un giro inesperado que son los personajes de la famosa caricatura.

Fechas y costos de la expo de Pokemon en el Museo Van Gogh

En la exposición podrás ver por ejemplo a Munchlax y Snorlax formar parte de La Habitación de Vincent o a Evee y Pikachu en el Autorretrato con sombrero de paja y fieltro gris.

Si eres de los afortunados que puede viajar hasta Países Bajos o andas de visita por Ámsterdam, no puedes perderte esta muestra que dio inicio el 28 de septiembre y estará hasta el 7 de enero de 2024.

El costo de la entrada es de 20 euros, aproximadamente 368 pesos, pero si vas con menores de edad, la entrada es gratuita.

Caos por souvenirs de Pokemon en el Museo Van Gogh

Desde que se anunció este crossover entre Pokémon y las obras de Vincent Van Gogh, la euforia por parte de los fanáticos no se hizo esperar y para muestra el caos que ha desencadenado toda su mercancia oficial.

En redes sociales circulan videos, donde la gente se vuelve loca por comprar los souvenirs conmemorativos para esta muestra especial, pues la realidad es que no se sabe si se vuelva a repetir.

Incluso, el Museo Van Gogh dio a conocer que la mercancia oficial ya estaba agotada y se disculpó con aquellos que no pudieron alcanzar nada.

Cabe destacar, que si no puedes ir a esta muestra, el museo está vendiendo en línea una tarjeta especial de Pikachu para que por lo menos puedas tener un recuerdo, sin embargo, debes tener cuidado pues los revendedores ya están haciendo de las suyas.

Es por lo anterior que la exposición decidió limitar su compra a una unidad por persona.