El origen de las cucarachas podría ser distinto al que se creía; científicos investigan al insecto

La teoría de que las cucharas provienen de Europa podría venirse abajo tras una investigación publicada en Proceedings of the National Academy of Sciences, que sugiere que el origen de estas alimañas es Asia.

Estos insectos tan detestados por la humanidad son un enigma, ya que, aunque existen en cada rincón del planeta, aún no se sabe con exactitud de dónde vienen.

La cuchara más común es la cucaracha alemana,la cual se creía que había viajado a otros puntos del mundo por las actividades comerciales de esa región, pero los investigadores han encontrado un antecesor en el sur de Asia.

Cucaracha alemana y asiática pudieron separarse hace más de 2 mil años

Para este hallazgo se analizaron los genomas de 281 cucarachas alemanas de 17 países, después compararon las diferencias y similitudes con los genomas de todos los insectos, para determinar cuándo se habían asentado las poblaciones.

El estudio determinó que la pariente más cercana a la cucaracha alemana es la asiática, y que la alemana pudo separarse de la asiática hace unos 2 mil 100 años.

Según el rastreo realizado en la investigación, la existencia de empresas internacionales que viajaban a Oriente Medio podrían haber traído a la cucaracha al continente europeo y de ahí al resto de la Tierra, además, su extraordinaria resistencia y adaptabilidad ayudaron a que el inmundo insecto se convirtiera en un desagradable habitante de todo el orbe.

Cucarachas, fósiles vivientes

Las cucarachas son consideradas fósiles vivientes pues existen desde hace casi 350 millones de años, así lo indica el boletín "Las cucarachas, monarcas del planeta" de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

En la antigüedad medían casi 60 centímetros de largo; sin embargo, para sobrevivir la especie redujo su tamaño.

“Es como si se hubiera aplicado nanobiología, pues para sobrevivir y adaptarse tuvieron que reducir de tamaño”, explicó la investigadora del Instituto de Biología (IB) de la UNAM, Julieta Ramos-Elorduy Blásquez.

Cucaracha en el suelo. / Foto: Pexels

Existen unos 4 mil 500 tipos, la mayoría de campo, de distintos tamaños y colores. Las más peligrosas para el ser humano y que habitan en las ciudades son las: Periplaneta Americana, Blattella Germánica y Blatta Orientalis Linneo.

Estas cucarachas tienen aproximadamente 40 tipos de bacterias que pueden enfermar a humanos y animales, e incluso, pueden causar la muerte.