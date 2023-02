Por qué no todos participamos igual en las tareas domésticas

Imagínese a una pareja de profesionistas llamados Jack y Jill, los cuales están comprometidos en una relación en la que las responsabilidades del hogar se comparten por igual. Ahora imagine que Jack y Jill difieren en cómo ven su hogar.

Jill entra en la cocina desordenada, ve los platos como para lavarlos y la papelera de reciclaje como para vaciarla. Jack, por supuesto, también ve que hay platos en el fregadero y que la papelera está llena. Pero las percepciones de ambos sobre la urgencia de estas tareas puede variar.

Para corregir el desequilibrio no es suficiente exhortar a los hombres a hacer su parte; ellos deben asumir la responsabilidad de ver lo que hay que hacer

Los resultados de nuestro estudio reciente sugieren que hombres y mujeres están capacitados por la sociedad para ver diferentes posibilidades de acción cuando observan el desorden en su hogar.

De acuerdo con un concepto en psicología llamado "teoría de la satisfacción", cuando miramos objetos y situaciones, vemos posibilidades de acción.

En el caso de Jack y Jill, ambos miran las mismas cosas en la cocina, pero ven diferentes posibilidades de acción. Para Jill, los platos invitan a lavarse, mientras que para Jack no.

La pareja está en sintonía diferente con las posibilidades de las tareas domésticas. La teoría de la asequibilidad puede ayudar a explicar por qué las mujeres asumen una cantidad desproporcionada de tareas domésticas y cuidado de los niños, incluso cuando trabajan de tiempo completo. Esta diferencia en cómo las personas perciben el entorno doméstico tiene un efecto dominó en la cantidad de tareas que realizan Jack y Jill, sin importar sus intenciones.

Si Jill es más sensible a las posibilidades de las tareas domésticas, es más probable que note que hay que lavar los platos y que esté más motivada para hacer la tarea. Por otro lado, es probable que Jack ni siquiera note la disparidad en la carga de trabajo.

Este doble golpe de inequidad e invisibilidad tiene un costo mental considerable para las mujeres y ejerce una gran presión sobre las relaciones.

¿Entonces, qué debe hacerse?

Lo primero que hay que decir es que ser menos sensible a ciertas posibilidades no es una excusa. Cuando Jill se queja con Jack de que él nunca lava los platos, el hecho de que Jack diga "Simplemente no los veo como 'para lavar'" no lo salva del apuro, incluso si es verdad. Jill puede responder: “Ese es exactamente el problema en el que debes trabajar”. Para recoger su parte justa, Jack necesita cambiar su percepción.

La buena noticia es que las percepciones de la capacidad económica se pueden cambiar a través de la práctica y del esfuerzo consciente. Mejoramos en ver el rendimiento de una tarea al hacer más la tarea y al prestar atención conscientemente a las señales sobre si la tarea debe realizarse.

Jill no nació para ser más sensible a la posibilidad de sacar la papelera de reciclaje que Jack. Esos hábitos están, en parte, determinados por las normas sociales.

Y cuando se trata del trabajo doméstico, estas normas tienen género. Desde una edad temprana, las niñas realizan más tareas domésticas que los niños. Se anima a las niñas a jugar con juguetes como aspiradoras y muñecas que fomentan la imitación de las actividades de cuidado infantil.

La estrategia central consiste en cambiar la mentalidad de Jack sobre lo que implica "hacer su parte". Lo que necesita practicar es no hacer la tarea (sacar el reciclaje no es tan difícil). Necesita asumir la responsabilidad de atender conscientemente si hay platos en el fregadero, qué tan lleno está el reciclaje o si hay leche en el refrigerador.

La sociedad también necesita cambiar

Cultivar su sensibilidad a las posibilidades domésticas requiere oportunidades para practicar. Y esto depende de que se implementen las políticas correctas. Por ejemplo, permiso parental compartido.

Existe amplia evidencia de que después de la llegada de los niños, las mujeres asumen la mayor parte del trabajo de cuidados. Al mismo tiempo, hay investigaciones que sugieren que los padres que toman una licencia parental más prolongada hacen más trabajo de cuidado mucho después del final de su licencia parental.

¿Por qué es eso? Cuidar a sus hijos les da a los padres la oportunidad de perfeccionar sus habilidades de cuidado: cómo cambiar un pañal, cómo envolverlo, cómo consolar a un bebé inquieto. Pero igual de importante, permite que los padres aprendan a ver cuándo es necesario realizar esas tareas de cuidado. Los sintoniza con las posibilidades de cuidado. Esto, a su vez, conduce a una distribución más equitativa de las funciones de cuidado a largo plazo.

A pesar de los logros culturales, económicos y legales de las mujeres en las últimas décadas, las disparidades en la cantidad de trabajo doméstico realizado por mujeres y hombres han resultado difíciles de superar. Nuestro artículo muestra que para corregir el desequilibrio, no es suficiente exhortar a los hombres a hacer su parte equitativa. Los hombres deben asumir la responsabilidad de ver lo que hay que hacer.





* Académicos de las universidades Wien y Cambridge.