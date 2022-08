¿Qué es la vasculitis? La extraña enfermedad a la que se enfrentó Ashton Kutcher

Ashton Kutcher siempre ha sido muy honesto con sus fans y en esta ocasión no fue la excepción pues aprovechó una entrevista que le hicieron para hablar sobre un trastorno médico que padeció durante un año.

En el programa de Access Hollywood, el actor habló sobre un trastorno autoinmune que desarrolló, y que en un principio pasó desapercibido pero luego empeoró hasta el punto de que lo dejó sin la capacidad de oír, ver o caminar.

"Como hace dos años tuve esta extraña y súper rara forma de vasculitis, que me quitó la visión, me quitó la audición, me quitó todo el equilibrio", reveló Ashton.

Fue en 2020 cuando sufrió de esta enfermedad y que lo ubicó en un punto en el que no sabría si podría recuperar las funciones que había perdido, por lo que exhortó a sus seguidores ha tener cuidado con su salud y no darla por sentada.

Incluso en su cuenta de Twitter, aseguró que luego de someterse a un tratamiento ahora se encuentra completamente recuperado y que participará en el próximo Maratón de Nuevo York.

Before there are a bunch of rumors/ chatter/ whatever out there. Yes, I had a rare vasculitis episode 3yrs ago. (Autoimmune flair up) I had some impairments hear, vision, balance issues right after. I fully recovered. All good. Moving on. See you at the 2022 NY Marathon w/Thorn — ashton kutcher (@aplusk) August 9, 2022

¿Qué es la vasculitis?

De acuerdo con el Colegio Americano de Reumatología (ACR, por sus siglas en inglés), la vasculitis es la inflamación de los vasos sanguíneos, afecta a personas de ambos sexos y de todas las edades.

Pueden ser de tres tipos:

Vasculitis que afectan arterias grandes

Vasculitis que afectan arterias de tamaño mediano

Vasculitis que afectan arterias de tamaño pequeño y mediano

Se desconoce la causa principal que provoca dicha enfermedad, pero los factores genéticos influyen en gran medida, incluso se habla de que es una enfermedad autoinmune, lo que significa que el cuerpo es atacado por su propio sistema inmunitario.

Síntomas de la vasculitis

De acuerdo con el Manual MSD, su sintomatología varía en función del tamaño y de la ubicación de los vasos sanguíneos afectados por la enfermedad, así como el daño producido a los órganos.

Problemas en la piel como erupciones de color púrpura, ronchas o urticaria.

Problemas digestivos como diarrea, náuseas y vómitos.

Problemas cardiovasculares como un infarto.

Problemas renales como insuficiencia renal o retención de líquidos.

Problemas en los nervios ya sea entumecimiento, hormigueo o debilidad en las extremidades.

Problemas cerebrales como convulsiones o derrames.

Problemas en los oídos como zumbidos o pérdida de audición.

Problemas en los ojos como visión doble, pérdida temporal o incluso permanente de la visión.

Dolor en las articulaciones.

Diagnóstico y tratamiento para vasculitis



Los médicos sospechan de este padecimiento cuando un paciente presenta síntomas y resultados anormales en el examen físico, pruebas de laboratorio, o ambos. Los exámenes más comunes son: de sangre, biopsia y angiografías.

La detección temprana y el tratamiento de las vasculitis pueden prevenir un daño permanente.

Los reumatólogos son los especialistas en atender las vasculitis, aunque con frecuencia se requiere el apoyo de otros especialistas como:

Dermatólogos: especialistas en piel.

Otorrinolaringólogos: especialistas de oídos, nariz y garganta.

Neurólogos: especialistas en enfermedades del sistema nervioso .

Nefrólogos: especialistas en riñones.

Se requiere tratamiento con medicamentos inmunosupresores, tomados o intravenosos, para controlar la enfermedad a corto y largo plazo.

Los glucocorticoides con frecuencia denominados esteroides, son una parte importante del tratamiento de la mayoría de las formas de vasculitis.

Los efectos secundarios de estos medicamentos son principalmente el riesgo de infecciones. Los daños causados por las vasculitis en ocasiones requieren tratamiento con cirugía.